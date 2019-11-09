Yarışmaya yeni katılan Eylem ve Nesrin'in, haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda edeceği açıklanınca Nesrin, gözyaşlarını tutamadı.

Verilen puanlarla kendilerine haksızlık yapıldığını düşünen Nesrin'in sözleri jüri üyesi Ayşegül Kartal'ı da kızdırdı. Yarışmanın eğlenceli çifti Koray ve Sevil ise haftayı en yüksek puanla tamamlayarak, 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

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