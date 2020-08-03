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Konseptin kostüm partisi olduğu ve yapılan çalışmalarla renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada, ‘Cennetten Çiçek’ şarkısıyla internette dinlenme rekoru kıran Zehra da stüdyoyu coşturdu. Zehra söylediği türküyle de Diva Bülent Ersoy’dan tam not aldı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;