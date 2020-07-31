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Kuaförüm Sensin’de haftanın finali bayram coşkusuyla birleşti! Bayramın birinci günü stüdyoda dolu dolu eğlence ile yaşandı.

Ceylan konuk jüri olarak katıldığı yarışmada şarkılarıyla herkesi coşturdu. Yarışmacılar yerinde duramadı, herkes şarkılara oynayarak eşlik etti. Bayram günleri aile ziyaretlerinden konu açılınca duygusal anlar yaşandı.

Yakın tarihte annesini kaybeden Diva Bülent Ersoy üzüntüsünü anlatırken herkesi duygulandırdı.

Haftanın en düşük puanını alan Aytekin, Dilek ve Banu elenirken, Diva’nın isteği yapımcılar tarafından geri çevrilmedi ve bayrama özel eleme yapılmadı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;