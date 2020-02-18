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Kuaförüm Sensin’de bugün modeller 2020 gelin saçı ve makyajları ile trend dantel gelinliklerle podyuma çıktı. Kuaförler, modellerini bu özel güne en iyi şekilde hazırlamak için uğraştı.

Günün en eğlenceli anları ise rakiplerinin, Fatma'nın yeni imajı ile uğraşmalarıyla yaşandı.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;