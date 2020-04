Kuaförler berberler ne zaman açılacak? Soruları çığ gibi büyüyor. İstanbul Erkek Berberleri Esnaf Odası Başkanı Şükrü Akyüz tarafından İçişleri Bakanlığı'na gönderilen 9 maddede öneriler ve talepler sıralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ise konuyla ilgili birtakım açıklamalar geldi.

KUAFÖRLER VE BERBERLER İÇİN YENİ KURALLAR

İstanbul Erkek Berberleri Esnaf Odası Başkanı Şükrü Akyüz tarafından İçişleri Bakanlığı'na gönderilen 9 maddede öneriler ve talepler sıralandı. Buna göre salgından sonra berber ve kuaför salonlarında uyulması gereken kurallar meslek temsilcileri tarafından şöyle belirlendi:

MASKE, USTURA YERİNE MAKİNE

1. Her müşteri salona girdiğinde ateş ölçerden geçmeli ve dezenfeksiyon kullanması sağlanmalı

2. Müşteriye salona girişte maske takılma zorunluğu getirilmeli

3. Çalışan herkes maske takarak ve üzerine uzun beyaz iş gömleği giymeli bu gömlekler salgın bitinceye kadar her gün yıkanmalı

4. Her müşteriye tek kullanımlık havlu ve saç penuarı kullanılmalı

5. Kullanılacak her alet ve edevat her müşteriden sonra sterilize edilmeli

6. Eleman sayısına göre dönüşümlü çalıştırılmalı

7. Kesinlikle ustura benzeri şeylerle sakal tıraşı yapılmamalı sadece tıraş makinaları kullanılarak sakallar kısaltılmalı

8. Salgın bitinceye kadar iş yerleri haftada veya 15 günde bir dezenfekte yapılmalı ve dezenfekte yapıldığına dair kapı camına yazı asılmalı

9. Müşteri kesinlikle randevu sistemi ile salona alınmalı



KUAFÖRLER BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan AVM'lerle birlikte berber ve kuaförlerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Konunun normalleşme takvimine göre belirlenmesi bekleniyor. Dünkü kabine toplantısının ardından ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye için ışık görünmüş yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır. Ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcılığının hazırladığı bu programı yakında açıklayacağız."