AA

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün etkilerinin turizm sektöründe de hissedilmeye devam ettiğini kaydetti.

Kruvaziyer gemilerde Uzakdoğu seferlerinde iptal haberleri gelmeye başladığını kaydeden Öztürk, "İnsanlığı tehdit eden bu salgın nedeniyle üzüntülüyüz. En büyük dileğimiz bu salgının insanlığa ve küresel ekonomiye daha fazla zarar vermeden önlenebilmesidir. Bu gelişmelerden dünya kruvaziyer sektörü de olumsuz etkilendi. Salgın nedeniyle Norwegian Cruise firması gemilerini Uzakdoğu yerine Akdeniz'e yönlendirdi." ifadelerini kullandı.

Mevcut tabloda Akdeniz ve Türkiye'nin güvenli liman olarak görülmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Öztürk, "2020'de Kuşadası Limanı'na 12 sefer planlayan firma, koronavirüs endişesiyle bu limana 60 bin yolcu kapasiteli ilave 30 sefer daha koydu. Yakın zamanda Norwegian Cruise firmasını diğer kruvaziyer operatörlerinin de takip edeceği ifade ediliyor. Kuşadası Limanı'nın yanı sıra İzmir Limanı ve ülkemizin diğer yolcu limanlarına da yeni seferlerin düzenlenebileceği tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.