Krup salgını korkutuyor

Normalde kış ve bahar aylarında görülen bazı virüsler pandemi önlemlerinin kaldırılmasıyla birlikte yaz aylarında görülmeye başladı. Son zamanlarda RSV ve Rhinovirüs ile birlikte Krup virüsünün de yaygın olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Kendine özgü, havlamayı andıran bir öksürük ve nefes darlığına neden oluyor. Bu durum da anne-babaları endişelendiriyor" dedi.

KÜÇÜK BEBEKLERDE TEHLİKELİ

Halk arasında Laranjit olarak bilinen Krup hastalığının gırtlak ya da ses telleri iltihabı olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin hastalığın 0-3 yaş arasında daha sık görüldüğüne dikkat çekti. Dr. Seçkin "Eğer bebek çok küçükse özellikle ilk üç ayda ses tellerinin olduğu bölge oldukça dar olduğu için çocuk neredeyse boğulur gibi görünüyor. Bu durumda bebeğin takibini hastanede yapmak gerekebilir" dedi.

BUHAR İYİ GELİYOR

Krup hastalığının, vücutta kortizol seviyesi düştüğü için geceleri daha ağır seyrettiğine belirten Dr. Şirin Seçkin "Mümkünse önce çocuğu sakinleştirmek, temiz ve serin havaya çıkarmak ve de buharlı bir ortamda oturtmak iyi geliyor" tavsiyelerinde bulundu. Şu sıralarda yaygın olarak görülen RSV, Rhinovirüs ve Krup hastalığının belirtilerinin koronavirüs ile benzerlik gösterdiğini ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Son zamanlarda koronavirüs yine artış dönemine girdi bu nedenle test yaptırarak hangi virüs olduğunu öğrenmek önemli" dedi.