Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününde Sağlığınız Bizde ve Türk Nippon Sigorta Standart TSS ile sektörde yer alan Türk Nippon Sigorta bu ürünlerle katılımcılarına ihtiyaçları doğrultusunda alternatifler sunarak, ürünlerini müşterililerinin ihtiyacına göre konumlandırmaya devam ediyor. Pandemi dönemi ile tamamlayıcı sağlık sigortası ürününe artan talep nedeni ile sigorta şirketlerin bu talebi karşılamaya yönelik aksiyonlar almaya başladıklarını ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu “TSS ürüne artan ihtiyaç sebebi ile bu branş için sunduğumuz ürünleri kampanyalarımızla ön plana çıkarak müşterilerimize ulaşmaya ve doyurucu bilgilerle bu ürünün içeriğine dikkat çekerek müşterilerimize doğru yönlendirmeler yapmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

PSİKOLOJİK DESTEK HİZMETİ ALIYOR

Türk Nippon Sigorta Standart TSS ürününden 59 yaş dahil SGK kaydı bulunan herkesin faydalanabildiğini ifade eden Dr. E. Baturalp Pamukçu "Bu ürünle, sigortalılar SGK’nın yanı sıra Türk Nippon Sigorta ile de anlaşmalı olan kuruluşlarda fark ücreti ödemiyor. Yatarak tedavi kapsamında yardımcı tıbbi malzeme giderleri ve ambulans hizmetlerini de poliçe dahilinde tutan üründe sigortalılar, diş tasarruf planı, online psikolojik destek hattı ve yılda bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak diyetisyen hizmetinden de yararlanabiliyor. Ürünümüz aynı zamanda isteğe bağlı olarak yılda bir kez ücretsiz check-up hizmeti sunmakla birlikte, yine isteğe bağlı olarak poliçe kapsamında kritik hastalık oluşması durumunda sigortalıya limit dahilinde nakit ödeme yapılmaktadır” dedi.

‘TALEP ARTIYOR’

Uygun fiyata özel hastane hizmeti almayı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortasına ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Pamukçu, “Bu sigorta türünde primler, poliçe içeriklerine ve poliçe yapılan kişilerin yaşlarına göre değişiklik göstermektedir. Özel sağlık sigortaları, özel hastanelerdeki ayakta tedavi bedelinin genelde yüzde 80’ini karşılarken, tamamlayıcı sağlık sigortasında bu hizmetin yüzde 100’ü karşılanmaktadır" diye konuştu.

MARDİN'E GÖTÜRECEK

Türk Nippon Sigorta düzenlediği kampanyalarla, acentelerinin motivasyonunu en üst noktada tutmaya gayret gösteriyor. Acenteler için düzenlenen Ferdi Kaza Kampanyası’nda başarılı olacak acentelerini Mardin seyahati ile ödüllendireceklerini söyleyen Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, odak noktası olarak belirledikleri acenteleri için bundan sonraki dönemlerde de seyahat organizasyonlarının sıkça tekrarlanacağını, düzenledikleri kampanyalarla her zaman acentelerinin nabzını tutmaya devam edeceklerini belirtti. Türk Nippon Sigorta’nın acenteleriyle büyüyen genç, dinamik bir sigorta şirketi olduğunu vurgulayan Dr. E. Baturalp Pamukçu “Şirketimizin en önemli dağıtım kanalını acentelerimiz oluşturuyor. Üretimimizin büyük bir kısmını sağladığımız acentelerimizi iş ortaklarımız olarak görüyor ve onları her şeyden çok önemsiyoruz. Acentelerimize verdiğimiz hizmetin kalitesi bizim için her şeyden önemli. Şirket olarak mevcut uygulamalarımızın haricinde acentelerimize karşı farklılıklar yaratan uygulamalarla dinamik bir yapı oluşturduk. Bu yapı içinde acentelerimize hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

Acentelerden gelen her türlü öneriyi şirket olarak hızlıca değerlendirdiklerinin altını çizen Pamukçu, acenteleri için her zaman yenilikler yapmaya ve acentelerini her daim ayrıcalıklı kılmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

EĞİTİMLER HIZ KESMİYOR

Türk Nippon Sigorta’da eğitimler hız kesmeden devam ediyor. “Hayat boyu öğrenme” mottosu ile yola çıkan Türk Nippon Sigorta, çalışanlarına sunduğu İngilizce Eğitimi’ne ilave olarak açtığı speaking sınıflarıyla çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmaya devam ediyor. Zoom platformu üzerinden yapılan eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, Türk Nippon Sigorta olarak çalışanlarının gelişimine büyük önem verdiklerini ifade etti. Türk Nippon Sigorta olarak teknik/mesleki bilgi ve beceri, kişisel ve yönetsel gelişim, yabancı dil alanlarında çeşitli eğitimler gerçekleştirdiklerini kaydeden Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişim alanlarını önemsiyoruz. Eğitimlerimizi planlarken özellikle interaktif ve geribildirimle beslenen programlar tasarlamaya özen gösteriyoruz. Önümüzdeki aylarda da çalışanlarımızı destekleyecek farklı proje ve programları da hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi. Çalışan ihtiyaçları doğrultusunda politikaların oluşturulduğu, gelişime katkı sağlayan, çalışan motivasyonuna önem vererek stratejilerini planlayan bir İK yapıları olduğunu aktaran Dr. E. Baturalp Pamukçu, şunları söyledi: “Çalışanlarımızın düşüncelerine ve görüşlerine önem vererek adımlarımızı atıyoruz. Onlardan aldığımız her geri bildirim bizler için oldukça önemli ve değerli. Bu nedenle İK yapımızı ‘Çalışan Odaklı’ olarak tanımlayabiliriz.”