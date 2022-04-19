KAPALI ALANLARDA VE OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Geçtiğimiz hafta Twitter hesabından önemli açıklamlarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu haftayı işaret ederek maske zorunluluğunun kalkmasıyla ilgili önemli sinyaller verdi. Bakan Koca tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız. Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz!"

Bakan Koca'nın bu açıklamaları maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla ilgili sinyal olarak yorumlandı.