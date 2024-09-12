Kristina Joksimovic, eşi Thomas tarafından öldürüldü

2003 Miss İsviçre güzellik yarışması finalisti 38 yaşındaki Kristina Joksimovic, 13 Şubat 2024'te eşi Thomas tarafından öldürüldü. Eşini öldürdüğünü kabul eden Thomas'ın serbest bırakılma talebi, İsviçre Yüksek Federal Mahkemesi tarafından reddedildi.

İsviçre'nin Basel kentindeki Binningen ilçesinde Şubat 2024'te öldürülen güzellik yarışması finalisti Kristina Joksimovic'in eşi Thomas, cinayeti itiraf ettikten sonra serbest bırakılma talebinde bulundu ancak bu talep İsviçre Yüksek Federal Mahkemesi tarafından reddedildi. İsviçre medyasında yer alan haberlere göre, Thomas, eşini öldürdükten sonra cesedi testere, bıçak ve bahçe makasıyla parçalayıp, parçaları blenderdan geçirdi. Ardından bu parçaları kimyasallarla eriterek yok etmeye çalıştı.

NEFSİ MÜDAFAA İDDİASI

İsviçre medyasından BZ Basel'in haberine göre, Thomas, eşinin kendisine bıçakla saldırdığını ve bu yüzden onu öldürdüğünü iddia ederek, olayın meşru müdafaa olduğunu savundu. Ancak mahkeme, Kristina Joksimovic'in boğularak öldüğünü belirledi. Thomas, ilk ifadesinde Joksimovic'i 'ölü bulduğunu' ve 'panikle' cesedi parçaladığını söylemişti.

Sırp kökenli Kristina Joksimovic, modellik kariyerine genç yaşta başladı. 2003'de Miss Northwest Switzerland unvanını kazandı ve 2008 Miss Switzerland yarışmasında finalist oldu. 2017'de Thomas ile evlenmişti.