Ölümünün 24'üncü yılında anılan Prenses Diana'nın yaşamının son yıllarını konu alan filmin yıldızı, kırmızı halıya pijama benzeri bir kıyafetle çıktı.

Ünlü moda devinin imzasını taşıyan bu ilginç kıyafet, firmanın 2021 sonbahar-kış koleksiyonunda yer alıyor. Saçı için de kıyafetine uygun bir model seçen Kristen Stewart, bu görüntüsüyle büyük ilgi çekti. Kırmızı halıda objektiflere uzun uzun poz veren Stewart, meraklı bakışların odağı oldu.

İşte diğer magazin dünyasının ünlü isimlerinin kırmızı halı tercihleri...