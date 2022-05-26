"YUMURTALARINI DONDURMALISIN"



Kris Jenner, kızının bir bebek sahibi olmak için gerekli adımları atmasının zamanı geldiğini ifade etti. Jenner sonra da ona yumurtalarını dondurmasını önerdi. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Kendall Jenner ise "Bu benim hayatım. Hazır olup olmadığımı henüz bilmiyorum." şeklinde konuştu. Fakat Kris Jenner, kızına "Sen doğduğunda ben senin bedenini kendi bedenimin içinde yarattım. Yani senin yumurtalarını da ben yaptım." dedi. Kris Jenner, kızını yaşı daha gençken bir an önce yumurtalarını dondurmasının iyi olacağı konusunda ikna etmeye çalıştı.