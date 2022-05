Şöhretlerini ve servetlerini ailece kamera karşısına geçtikleri 'Keeping Up With The Kardashians' adlı reality şova ve onun uzantısı olan yapımlara borçlu olan Kardashian-Jenner ailesi, yıllardır en özel anlarını gözler önüne seriyor. Ancak ailenin iki üyesi, diğerlerinden daha farklı. Biri Kris Jenner'ın eski eşi Robert Kardashian'dan dünyaya gelen Rob, diğeri ise Kendall Jenner.