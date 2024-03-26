Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.859,13 %-1,89
        DOLAR 32,1963 %0,12
        EURO 35,0096 %0,37
        ALTIN 2.269,69 %1,15
        FAİZ 47,87 %0,34
        GÜMÜŞ GRAM 25,57 %0,25
        BITCOIN 70.920,00 %-0,06
        GBP/TRY 40,8157 %0,43
        EUR/USD 1,0861 %0,22
        BRENT 86,44 %-0,36
        ÇEYREK ALTIN 3.710,94 %1,15
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kripto yasası Meclis'e geliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Kripto yasası Meclis'e geliyor

        Yerel seçimlerin ardından kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 12:38 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kripto yasası Meclis'e geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından çalışmalarına yeniden başlayacak TBMM'nin gündeminde nisan ayında önemli kanun teklifleri yer alacak.

        KRİPTO VARLIKLARA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ MECLİS'E SUNULACAK

        Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin AK Parti tarafından nisan ayında Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor. Bu teklif komisyon görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

        ENERJİ VE TURİST REHBERLİĞİ ALANLARINDA DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TEKLİFLERİ GÖRÜŞÜLECEK

        TBMM Genel Kurulu, komisyonlarda kabul edilen enerji ve turist rehberliği alanlarında düzenlemeler içeren iki kanun teklifini görüşecek.

        REKLAM

        Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

        Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.

        İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

        Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.

        TURİST REHBERLİĞİ VE SEYAHAT ACENTELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

        Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre ise yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenler, diğer mesleğe kabul şartlarını yerine getirmeleri halinde Türkçe turist rehberi olabilecek.

        Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans mezunları için turist rehberliği eğitim programına katılma şartı aranmayacak.

        Seyahat acentelerinin, müşterilerini bilgi ve onayları dışında alışveriş amacıyla bir işletmeye göndermeleri karşılığında, kendilerine veya yönlendirdikleri kişiye menfaat temin etmeleri halinde belgeleri iptal edilecek ve bunlar 5 yıl süreyle seyahat acenteliği yapamayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        "Onlara asla imza atmam!"
        "Onlara asla imza atmam!"
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Habertürk Anasayfa