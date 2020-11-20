Kreşler anaokulları kapatılacak mı? Sorusu veliler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayılarının ülkemizde artış göstermesi ile birlikte yeni tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kısıtlamaları halka açıkladı. Erdoğan, "Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek" dedi. Veliler ise kreşlerin veya anaokulların kapatılıp kapatılmayacağını araştırılıyor. İşte kreş ve anaokulları ile ilgili son dakika açıklama...

KREŞLER ANAOKULLARI KAPATILACAK MI? SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okul öncesi eğitim) Haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati süreyle aralıksız yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır."

MEB BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim ve öğretimin uzaktan eğitim yoluyla devam etmesine ilişkin esasları açıkladı. Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğini açıkladı. Tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kurslarının da bu kapsamda olacağını kaydeden Selçuk, "Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki 'bireysel eğitimler' yüz yüze gerçekleştirilebilecektir. Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımızla öğrencilerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.