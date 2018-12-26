Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup gönderdiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Peskov, mektubun Vladimir Putin'e ulaşıp ulaşmadığı hakkında bilgi sahibi olmadığını ve konunun Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmesi gerektiğini ifade etti.

Aralık ayı başında Seyfülislam Kaddafi'nin Putin'e özel bir mektup gönderdiği açıklanmıştı. Seyfülislam Kaddafi'nin mektupta Putin'den siyasi destek istediği belirtilmişti.

Seyfülislam Kaddafi’nin, mektubunda Libyalıların, kaderlerini kapsamlı bir uzlaşma yoluyla belirlemek ve yaklaşan seçimleri düzenlemek için herhangi bir ayrımcılık olmaksızın kendi meselelerini ele almasının gereğini vurguladı.

2011 yılında babası Muammer Kaddafi'nin öldürülmesine ve ülkenin parçalanmasına yol açan Nato destekli ayaklanmayı takiben Zintan kasabasında gözaltına alınan Kaddafi, Haziran ayında serbest bırakıldı.