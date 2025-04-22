Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD basınında çıkan haberlerin ardından açıklamada bulundu.

Financial Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mevcut cephelerde savaşı durdurma teklifinde bulunduğunu iddia ederken, ABD'nin ise Kırım'ın Rusya'ya ilhâkını kabul edebileceğini belirtti.

Financial Times ayrıca; Zaporijya, Herson, Harkiv ve Donetks'in belli bölgelerinde Rusya'nın de facto (fiili) hakimiyetinin tanınabileceğini iddia etti.

Washington Post gazetesi de benzer bir iddiada bulunarak, ABD'nin; Birleşik Krallık, Ukrayna ve Fransa ile gerçekleşecek görüşmede Kırım'ın ilhâkının tanınmasını önereceğini dile getirdi.

ABD basınında iddialar çoğalırken, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan açıklama geldi.

Ukrayna'daki çatışma konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Peskov, sürecin zor ve zaman alıcı olduğunu ifade ederken "Acele sonuç beklememelisiniz." şeklinde konuştu.

ABD basınında çıkan haberlere de göndermede bulunan Peskov, pek çok yalan haber yapıldığını ve yalnızca orijinal kaynakların takip edilmesi gerektiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın hazır olması halinde Ukrayna olarak görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.

Zelenskiy, "Ukrayna koşulsuz ateşkese hazır. Eğer bu ateşkes kısmi olursa, bunu zaten (daha önce) konuştuk, o zaman biz de aynı önlemleri almaya hazırız." dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik konuşmalarla uzun bir tartışmaya girmeye çalıştığını belirten Zelenskiy, savaşın büyük bir sorun olduğunu ve onu "pasta dilimleri" gibi ayırarak aşamalı olarak çözmek gerektiğini kaydetti.

Zelenskiy, "Çünkü Kırım'dan, egemen topraklarımız gibi konulardan bahsetmeye başladığımız anda Rusya'nın istediği savaşı uzatma formatına girmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

STEVE WİTKOFF, PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya ile müzakerelere devam etmek üzere bu hafta içi yeniden Moskova'ya gideceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'li sözcü, Rusya ile görüşmelerin olumlu yönde seyrettiğini ve bu sürecin sonunda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdiğini görmek istediklerini belirtti.