Kremlin'den 'Trump' açıklaması: "Komplo söz konusu değil, herhalde ironi yapıyor" | Dış Haberler

Başkan Trump'ın dün Rus lider Putin'in kendisini 'büyük hayal kırıklığına uğrattığını' ve Çin lideri Xi, Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD'ye karşı komplo kurduğunu söylemesi; Trump ve Putin arasındaki sıcak ilişkileri sekteye uğrattı.

Kremlin bugün bir açıklama yaparak, Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile birlikte ABD'ye karşı komplo kurmadığını söyledi ve Başkan Donald Trump'ın eleştirileriyle ironi yapıyor olabileceğini öne sürdü.

Rus devlet televizyonu tarafından Trump'ın sözleri sorulan Kremlin dış politika yardımcısı Yuri Ushakov, Trump'ın ironi yapıyor olabileceğini söyledi.

Ushakov, "Kimsenin komplo kurmadığını, kimsenin bir şey planlamadığını, komplo olmadığını söylemek isterim" dedi.