Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi açıklaması
Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de görüşeceğini açıkladı
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül'de Soçi'de görüşeceğini açıkladı.
Dün Reuters'a konuşan iki Türk kaynağın verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceğini söylemişti.
İki liderin görüşmesinin ana gündem maddesinin Karadeniz Tahıl Anlaşması bekleniyor. Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı da görüşülecek.