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Haberler Dünya Kremlin'den müzakere ve Kiev açıklaması

Kremlin'den müzakere açıklaması

Kremlin'den yapılan açıklamada Rus kuvvetlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin, iyi niyetin bir göstergesi olduğu belirtildi. Kremlin ayrıca Rusya'nın Zelenskiy'nin müzakerelerde öne sürülen koşulları kabul etmesiyle de ilgilendiklerini ifade etti.

06.04.2022 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
Kremlin'den müzakere ve Kiev açıklaması
Kremlin'den müzakere açıklaması
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Kremlin'den yapılan açıklamada "Rus kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi, ciddi kararların alınabileceği müzakerelere koşullar yaratmak için iyi niyetin bir göstergesidir" dedi.

Kremlin ayrıca Rusya'nın Zelenskiy'nin müzakerelerde öne sürülen koşulları kabul etmesiyle ilgilendiklerini belirterek "Bu aracılıkla da askeri operasyonu sona erdirmek istiyoruz" dedi.

ZELENSKIY "RUSYA İLE MÜZAKERE ZOR" DEMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Buça'daki kan donduran görüntüelr sonrası bölgeyi ziyaret etmiş ve burada gazetecilere "Rusya ile müzakere çok zor, görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak" açıklamasında bulunmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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