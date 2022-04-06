Kremlin'den müzakere açıklaması

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Kremlin'den yapılan açıklamada "Rus kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi, ciddi kararların alınabileceği müzakerelere koşullar yaratmak için iyi niyetin bir göstergesidir" dedi.

Kremlin ayrıca Rusya'nın Zelenskiy'nin müzakerelerde öne sürülen koşulları kabul etmesiyle ilgilendiklerini belirterek "Bu aracılıkla da askeri operasyonu sona erdirmek istiyoruz" dedi.

ZELENSKIY "RUSYA İLE MÜZAKERE ZOR" DEMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Buça'daki kan donduran görüntüelr sonrası bölgeyi ziyaret etmiş ve burada gazetecilere "Rusya ile müzakere çok zor, görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak" açıklamasında bulunmuştu.