Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400’lerin sevkiyatının ardından Bursalı börek ustası Hasan Acar'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e pişirdiği böreği göndermesi ile ilgili bundan memnuniyet duyacaklarını, ancak gönderim sürecine dair bir şey bilmediğini söyledi.

Peskov, Türk ustaların çok lezzetli börekler yaptığını ifade etti.

Bursa’da daha önce uzaya ve İngiltere sarayına börek gönderen Hasan Acar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kol böreği göndermişti.

Putin’e S 400 için teşekkür etmek istediğini ifade eden Hasan Acar, "Bugün ülkemizin güvenliği için çok önemli bir gün. S 400'ler ülkemizin güvenliği için ülkemize gelmeye başladı. Biz de Putin’e börek göndermek istedik. Gönderdiğimiz bu börek inşallah Kremlin Sarayı’na ulaşır. Gönderdiğimiz börek ıspanaklı kol böreği. Dilerim afiyetle yer" demişti.