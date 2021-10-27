Kremlin'den Bayraktar TB2 açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'nın Türkiye'den dört adet Bayraktar TB2 drone sistemi almasının Ukrayna'nın doğusundaki durumu riske atacağını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava aracı satmasının endişe yarattığını belirtti.

Peskov, "Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları satma kararı konusundaki endişelerinin gerçeğe dönüşmekte olduğunu ve Türk İHA'larının Ukrayna'nın doğusundaki durumu istikrarsızlaştırma riski taşıdığını" ifade etti.