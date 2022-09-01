Kremlin'den AB'nin vize kısıtlamasına tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alacağını duyurmasına tepki göstererek, “Bu Ruslar için kötü, çünkü vize almak muhtemelen daha uzun ve daha zor olacak. Bu adım, devam eden bir dizi saçmalıktaki başka bir gülünç karardır.” dedi.
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kuzey Akım doğal gaz boru hattıyla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle Avrupa’yı suçlayan Peskov, “Gazprom, yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır ve istekli. Ancak mevcut durumda, Avrupa tarafı Gazprom'un çalışmasını engelleyen yasal ve teknolojik engeller koydu.” şeklinde konuştu.
Gazprom’la iş yapan taraflara sağduyu çağrısında bulunan Peskov, “Bu bir kriz senaryosu. Gazprom’la iş yapan taraflara karşı sağduyu çağrısında bulunmak istiyorum, ancak şu ana kadar sadece ciddi bir sağduyu eksikliğine sahip oldukları sonucuna varabiliriz.” diye konuştu.
RUSYA'DAN AB'NİN VİZE ADIMINA TEPKİ
Peskov, AB’nin Rusya ile 2007'de yapılan vize kolaylığı anlaşmasını askıya alacağını bildirmesini de değerlendirerek, “Bu Ruslar için kötü, çünkü vize almak muhtemelen daha uzun ve daha zor olacak. Bu adım, devam eden bir dizi saçmalıktaki bir başka gülünç karardır. Elbette bu anlaşmadan çekilmek Avrupalılar için de durumu zorlaştıracak.” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da AB’nin Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alacağını duyurmasına tepki gösterdi.
Rus karşıtı AB ülkelerinin, Rus vatandaşlarını kendi devletlerinin bağımsız dış politikasını destekledikleri için “cezalandırmaya” karar verdiklerini belirten Zaharova, bu girişimin arkasında, başka bir ülkenin içişlerine açık bir müdahaleden başka bir şey olarak değerlendirilemeyecek olan Rus toplumunu bölme girişimleri görüldüğünü ifade etti.
Bu şekilde AB’nin, politikalarının gerçek hedeflerini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Zaharova, “AB'nin yaptırım politikasının sıradan Rus vatandaşlarına yönelik olmadığına dair son yıllarda yapılan açıklamaların gerçeklikle hiçbir ilgisi olmadığı artık herkes tarafından aşikar. İnsanlar arasındaki mantıksız, ‘köprüleri yakma’ politikasında AB gibi olmayacağız, ama aynı zamanda vatandaşlarımızın çıkarlarını korumak ve kendi ulusal güvenliğimizi sağlamak için misilleme yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.” ifadelerini kullandı.
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