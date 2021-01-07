Almanya'da vahim tablo! Krematoryum doldu taştı!

DHA

Almanya'da, son 24 saatte, bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü'nce (RKI) yapılan açıklamaya göre 21 bin 237 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 1019 kişinin yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 bin 537’ye ulaştı. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1 milyon 808 bin 647’ye çıktı.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

DHA'da yer alan habere göre Almanya'da cesetlerin yüksek sıcaklıkta yakıldığı bir krematoryum merkezindeki görüntüler kan dondurdu.

Alman medyası, Meissen kentindeki krematoryumun, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerdeki artış nedeniyle tam kapasiteyle çalıştığını görüntüledi.

KREMATORYUM CESETLERLE DOLUP TAŞTI

Krematoryumdaki yoğunluk, koronavirüsün ağır bilançosunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, krematoryumunda, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden yüzlerce cesedin yer aldığı; tabutlarla dolup taştığı yer aldı.

"HER AY 750 CESET YAKIYORUZ"

Alman basınına konuşan çalışanlar, krematoryuma her ay 750'nin üzerinde koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın geldğini ifade etti.

"UZUN SÜREDİR OTURUP DİNLENEMİYORUZ"

Çalışanlar, krematoryumunun tam kapasite çalıştığını ifade ederek, "Endişeliyiz. Her ay yüzlerce insan geliyor, uzun süredir oturup dinlendiğimizi hatırlamıyoruz" dedi.