28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkez Bankası'nın faiz indirimleri bundan önce kredi ve mevduat faizlerini aşağı çekerken Corona virüs ve Rusya ile Suriye gerginliği nedeniyle bu kez aynı etkiyi göstermedi. Geçen hafta Merkez Bankası politika faiz oranlarını yüzde 11.25'ten 10.75'e çekmişti. Kararın ardından bundan önceki 5 faiz indiriminde olduğu gibi kredi ve mevduat faizlerinde indirim beklenirken konut kredisi faizleri düştüğü en alt düzey olan aylık yüzde 0.94'ten yüzde 0.99'a kadar çıkarıldı. Tüketici kredisi de yüzde 1,05 düzeyinden yüzde 1.19'a kadar çıktı. Böylece yaklaşık 1 aydır faiz oranları dip noktayı gören krediye ulaşım artık daha pahalı olmaya başladı. Ucuza kredi bulma olanağı 1 ay sürebildi. Mevduat faizleri ise 1 puan yükselerek vergi hariç yüzde 10 düzeyinden yüzde 11'e tırmandı.
8 BİN LİRA FAZLADAN FAİZ
Konut kredilerinde bu yükseliş 200 bin liralık ve 10 yıl vadeli bir kredinin taksitini 2 bin 786 liradan 2 bin 855 liraya çıkardı. Bu krediyi alanlar toplamda 336 bin 520 lira yerine 344 bin 835 lira daha geri ödemede bulunacak. Bu vatandaşın bir hafta önceye göre 8 bin 317 lira daha fazla faiz ödemiş olacak. Tüketici kredilerindeki artış ile de 50 bin lira ve 3 yıl kredi çeken vatandaş ise aylık 50 lira daha fazla faiz ödeyecek. 3 yıl boyunca ise 1.543 lira fazladan faiz ödemek zorunda kalacak. Bu kişinin aylık taksiti 1.736 lira toplam geri ödemesi ise 64 bin 296 lira olacak.
KAMU BANKALARI HENÜZ DOKUNMADI
Bir çok özel banka kredi ve mevduat faizlerini yukarı çekerken kamu bankaları henüz faiz oranlarına dokunmadı. Ancak hem global finansal ortam hem Suriye sorunu nedeniyle kur ve Borsa İstanbul'daki hareket özel bankaları korkuttu. Merkez Bankası'nın son faiz indirimi de enflasyon ve kurda son zamanlarda yukarı yönlü eğilim nedeniyle tartışılıyordu. Merkez'in 6'ıncı kez faiz indirmesinin döviz kurunu tetiklemesi ve kurdaki yükselişin de enflasyon yaratarak yeniden faizlerin yükseltilmesi zorunluluğunu getireceğinden korkuluyor. Kredi derecelendirme kurulu Moody's'in dün sabah Merkez'in gerçekleşen değil beklenen enflasyonu baz alarak yaptığı bu faiz indirimlerini 'negatif reel faiz politikası' olarak adlandırıp eleştirmesi piyasayı negatif etkiliyor. Bütün bu gelişmeler sonucu dolar/TL, Borsa İstanbul ve tahvil faizlerinde de bozulma sürüyor. Borsa İstanbul dün yüzde 4.17 değer kaybederken dolar/TL son 9 ayın en yüksek düzeyi olan 6.1874'e zıpladı. Tahvil faizi yüzde 11.99'a kadar çıktı.
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