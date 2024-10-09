Kredi kartlarında yeni dönem! BBDK ve TCMB'den yeni düzenleme: Kredi kartı borçlarında faiz değişikliği!
Türkiye'de bireysel kredi kartlarına yönelik önemli düzenlemeler devreye giriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan bu kararlarla, kredi kartı kullanıcılarına yönelik asgari ödeme oranları ve faiz hesaplamaları yeniden şekillendirildi. İşte detaylar!
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Türkiye'de kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler hayata geçiyor. TCMB ve BDDK tarafından yapılan bu düzenlemeler, asgari ödeme oranları ve faiz uygulamalarını yeniden şekillendiriyor. 1 Kasım 2024’te yürürlüğe girecek olan bu değişikliklerle, kredi kartı borçları daha esnek ödeme koşullarıyla yapılandırılabilecek. İşte konuya ilişkin detaylar...
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KREDİ KARTLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartlarına ilişkin önemli değişiklikler getirdi. 1 Kasım 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler kapsamında, kredi kartı asgari ödeme oranları ve faiz hesaplamalarında kritik güncellemeler yapıldı.
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ASGARİ ÖDEME TUTARI DEĞİŞTİ
Yeni düzenlemeye göre, kredi kartı limiti 50.000 TL ve altında olan müşteriler için asgari ödeme oranı dönem borcunun %20’si olarak belirlendi.
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50.000 TL’nin üzerindeki kart sahipleri için bu oran %40’a çıkarıldı. Bu düzenleme, borç ödeme kolaylığı sağlarken, kredi kartı borcu olanların finansal planlamalarını daha rahat yapabilmelerini hedefliyor.
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AKDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN HESAPLANDI
Faiz oranlarına ilişkin en dikkat çekici yenilik ise akdi faiz oranlarının yeniden yapılandırılması oldu. TCMB, bireysel kredi kartı kullanıcılarına uygulanacak faiz oranlarını dönem borcuna göre farklılaştırdı.
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Mevcut referans oran %3,11 seviyesinde bulunuyor. Dönem borcu 25.000 TL’nin altında olan müşterilere referans oranın üzerine %0,39 puan eklenirken, 25.000-150.000 TL aralığındaki borçlar için bu ekleme %1,14 puan olacak. 150.000 TL üzerindeki borçlar için ise %1,64 puanlık bir ekleme uygulanacak. Gecikme faiz oranı ise hesaplanan akdi faize %0,30 puan eklenerek belirlenecek.
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60 AYA KADAR YAPILANDIRMA İMKANI SUNULACAK
Öte yandan, borçlarını ödemekte zorlanan bireysel kredi kartı sahiplerine, BDDK tarafından 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunulacak.
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Yapılandırma sürecinde, her aya düşen taksit tutarı, asgari ödeme tutarına eklenerek tahsil edilecek. Ancak, yapılandırılan borcun en az yarısı ödenene kadar kredi kartı limiti artırılamayacak.
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NAKİT ÇEKİM İŞLEMLERİNDE DÜZENLEME
Nakit çekim işlemlerine uygulanan azami akdi faiz oranı ise %5 seviyesinde sabit tutuldu. Bu düzenlemeler, bireysel kredi kartı kullanıcılarının finansal yüklerini hafifletmek ve borçlarını daha kontrollü bir şekilde ödemelerini sağlamak amacıyla yapıldı.
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DEĞİŞİKLİKLER 1 KASIM İTİBARİYLE ETKİLİ OLACAK
1 Kasım’da yürürlüğe girecek bu değişikliklerle birlikte kredi kartı kullanıcıları, yeni faiz oranları ve yapılandırma seçenekleriyle borçlarını daha etkin bir şekilde yönetme fırsatı bulacaklar.