Son zamanlarda kredi kartı faiz ve taksitlerine ilişkin birtakım düzenlemeler yapılacağı iddia edilmiş ancak bu iddiaların doğru olmadığı kamuyou ile paylaşılmıştı. 4 Mart günü Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'limit sınırı' sinyali verdi. Peki, kredi kartlarına düzenleme getirilecek mi? İşte, detaylar...