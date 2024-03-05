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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçı 11'i netleşiyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçı 11'i netleşiyor!

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Avrupa'da sahne alıyor. Avrupa kupalarındaki tek Türk temsilcisi olan sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe gecesi Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Teknik direktör İsmail Kartal, Belçika deplasmanında sahaya süreceği kadroyu ise büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 09:51 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:05
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        • 1

          UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya konuk olacak Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor.

        • 2

          Konferans Ligi'nde de büyük hedefleri olan teknik direktörü İsmail Kartal, ligdeki şampiyonluk yarışına rağmen Belçika'da rotasyona gitmeyi düşünmüyor.

        • 3

          Kartal'ın kalede Livakovic'e görev vermesi beklenirken, sağ bekte Osayi, sol bekte ise Ferdi görev yapacak.

        • 4

          Orta sahada İsmail Yüksek-Fred ikilisini sahaya sürecek olan deneyimli teknik adam, bu ikilinin önünde ise Szymanski'yi görevlendirecek.

        • 5

          İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle bu maçta görev yapamayacak. Tecrübeli oyuncunun yokluğunda sağ kanatta Cengiz Ünder görev yapacak.

        • 6

          Sol kanatta forma yine Tadic'in olacak. İleri uçta ise Dzeko ile maça başlayacak olan İsmail Kartal'ın, maçın gidişatına göre Batshuayi'yi oyuna sokması bekleniyor.

        • 7

          Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

          Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

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