Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçı 11'i netleşiyor!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Avrupa'da sahne alıyor. Avrupa kupalarındaki tek Türk temsilcisi olan sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe gecesi Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Teknik direktör İsmail Kartal, Belçika deplasmanında sahaya süreceği kadroyu ise büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
- 1
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya konuk olacak Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor.
- 2
Konferans Ligi'nde de büyük hedefleri olan teknik direktörü İsmail Kartal, ligdeki şampiyonluk yarışına rağmen Belçika'da rotasyona gitmeyi düşünmüyor.
- 3
Kartal'ın kalede Livakovic'e görev vermesi beklenirken, sağ bekte Osayi, sol bekte ise Ferdi görev yapacak.
-
- 4
Orta sahada İsmail Yüksek-Fred ikilisini sahaya sürecek olan deneyimli teknik adam, bu ikilinin önünde ise Szymanski'yi görevlendirecek.
- 5
İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle bu maçta görev yapamayacak. Tecrübeli oyuncunun yokluğunda sağ kanatta Cengiz Ünder görev yapacak.
- 6
Sol kanatta forma yine Tadic'in olacak. İleri uçta ise Dzeko ile maça başlayacak olan İsmail Kartal'ın, maçın gidişatına göre Batshuayi'yi oyuna sokması bekleniyor.
-
- 7
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko