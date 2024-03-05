Son dakika haberine göre İzmir'de teknik arıza nedeniyle acil iniş yapan askeri helikopterdeki bir personel yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir helikopterin teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, olayda bir personelin hafif yaralandığını bildirdi.

Olayda hafif yaralanan bir personelin hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan helikopterde hasar meydana geldiği belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı eğitim amaçlı faaliyet gösteren askeri helikopterin Urla ilçesi Bademler Mahallesi sınırlarında acil olarak sert iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Helikopterdeki 3 mürettebattan 1 personel yaralanmış, 2 personel olaydan herhangi bir yara almadan kurtulmuşlardır. Tüm personelin olay yerinden sorunsuz olarak nakilleri sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir helikopterin teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, olayda bir personelin hafif yaralandığını bildirmişti.

Fotoğraflar: İHA