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        Haberler Gündem Politika Kredi Kartına 750 TL vergi paketten çıkarıldı | Son dakika haberleri

        Kredi Kartına 750 TL vergi paketten çıkarıldı

        Vatandaşların tepkisine yol açan 100 bin TL'nin üstünde limiti olan kredi kartı kullanıcılarından yılda bir kereye mahsus 750 TL, Savunma Sanayi Destek Katkı Payı alınmasına ilişkin kanun maddesi iptal edildi. AK Parti paketi yeniden incelemek üzere geri çekmişti

        Giriş: 17.10.2024 - 19:10 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:10
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        Kredi Kartına vergi, paketten çıkarıldı
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        Savunma Sanayi’ne 70-80 milyar TL’lik kaynak sağlamayı amaçlayan paketin maddeleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine yeniden gözden geçirilecek ancak yeniden düzenlenecek pakette bu 750 TL’lik vergi yer almayacak.

        Paketin diğer maddelerinde de değişiklik yapılacak; bazı maddeler değiştirilecek, kaynak arayışı doğrultusunda yemi maddeler eklenecek.

        Paket, Savunma Sanayi’nin ihtiyacı olan; hava savunma sistemi, avcı savaş uçağı ve diğer tehdit ve ihtiyaçlar doğrultusunda kaynak yaratma amacıyla hazırlanmıştı…

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