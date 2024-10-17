Kredi Kartına 750 TL vergi paketten çıkarıldı

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Savunma Sanayi’ne 70-80 milyar TL’lik kaynak sağlamayı amaçlayan paketin maddeleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine yeniden gözden geçirilecek ancak yeniden düzenlenecek pakette bu 750 TL’lik vergi yer almayacak.

Paketin diğer maddelerinde de değişiklik yapılacak; bazı maddeler değiştirilecek, kaynak arayışı doğrultusunda yemi maddeler eklenecek.

Paket, Savunma Sanayi’nin ihtiyacı olan; hava savunma sistemi, avcı savaş uçağı ve diğer tehdit ve ihtiyaçlar doğrultusunda kaynak yaratma amacıyla hazırlanmıştı…