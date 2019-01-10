1-Kredi kartı yeniden yapılandırmasına kredi kartı borcunu ödeyemeyen herkes katılabilir mi?

Evet herkes katılabilir.

2-Yeniden yapılandırmaya katılanların avantajı ne olacak?

Şu anda yüzde 2.75 olan kredi kartı faizi yerine 12 ay vade ile yüzde 1.10, 60 ay vade için yüzde 1.20 faiz ödenecek. Örneğin 5 bin lira kredi borcu olan biri şu anda aylık yüzde 2.25 olan kredi kartı faiz oranı ile devam ederse aylık 286 lira yerine 244 lira taksit ödeyecek ve 2 yılda borcunu toplamda 866 lira faiz ödeyerek bitirmiş olacak. Oysa eski faiz oranı ile kartını hiç kullanmasa bile aylık 286 lira ve toplamda da 6 bin 859 lira ödüyor. Yani yapılandırmaya katılan 993 lira daha kârlı çıkıyor.

Kart borcu 10 bin lira ve yapılandırma vadesi de 10 yıl ise vatandaş daha da kârlı çıkıyor. Mevcut faiz oranı olan yüzde 2.25 ile hiç yeni harcama yapmadan vatandaş ayda 338 lira toplamda da 20 bin 305 lira ödeyerek borcunu 10 yılda ancak bitirebilir. Oysa yapılandırmaya katılan aynı kişi aylık 250 lira taksit ödeyecek toplam ödemesi ise 15 bin 2 lira olacak. Yani 5 bin 303 lira daha az faiz ödemiş olacak.

3-Bir kişinin iki kartı varsa ikisiyle de yapılandırmaya girebilecek mi?

İstenirse tüm katları ile istenirse 1 kartı ile yapılandırmaya girebilir.

4-Eğer 1 kart ile yapılandırmaya girerseniz ödeme süresince diğer kartlar ne olacak ?

Evet yapılandırmaya giren kart kapatılacak diğer kartlar devam edecek. Vatandaş diğer kartlarını dilediği gibi kullanabilir.



5-Ödeme süresince başka kart alınabilir mi?

Limiti yetiyorsa başka kart alabilir. Kişinin kart borcu kapatıldıktan sonra kişiye isterse Ziraat Bankası tarafından yeni kredi kartı verilecek. İstemez ise kart verilmeyecek.

6-31 Aralık'ta altı bin liralık borcun 2 bin lirasını ödedim. Şu anda 4 bin bira borcum var. 6 bin lira mı 4 bin lira mı yapılandırılacak?

Kredi kartı borç bakiyesi ne ise o tutar baz alınacak. Ancak 31 Aralık tarihi son olarak kabul edilecek. 31 Aralık'tan sonra ödeme yapılmış ise tabii ki ödeme yapılan kısım yapılandırmaya alınmayacak. 31 Aralık'tan sonra yapılan harcama yani yeni borç (Dönem içi harcama) yapılandırmaya dahil değil.

7-31 Aralık sonrasında bin lira daha harcama yaptım. Şu anda toplam borcum 5 bin lira borcum var. Yapılandırmaya hangi rakam girecek?

Yapılandırmaya 4 bin lira girecek. 31 Aralık'tan sona yaptığınız harcama olan bin TL kabul edilmiyor.

7-Ödeme aksarsa ne olur?

Tüketici kredisi ödenmediğinde hangi prosedür uygulanıyorsa aynısı uygulanır.

9-Ödemenin aksaması durumunda diğer kartlar etkilenir mi?

Hayır etkilenmez.

10-Eğer kişinin geliri yetmezse yettiği kadar kısım mı yapılandırmaya alınacak?

Yapılandırma miktarı gelire göre düzenlenecek. Aylık taksidin süresi uzatılacak veya kartı borcunu bir kısmı üstlenilecek.

11-Batık krediler neden yararlanamıyor?

Banka batık kredi veya kötü niyetli kişi riskini almak istemiyor.

12- En önemli şart nedir?

Her şeyden önce yasal takibe düşmemiş kişiler için yapılacak. Varlık yönetim şirketlerine (VYŞ) gönderilmiş dosyalarda olanlar veya bankanın yasal takip başlattığı kişiler bu olanaktan yararlanamayacak.

13-Ödeme kime yapılacak?

Kartının asgari ödeme tutarını yatıran veya asgarinin üstünde ödeme yapan ancak tümünü ödeyemeyen vatandaşın bu borcu tüketici kredisi verilerek kapatılacak. Ödeme tabii ki kişiye değil direkt kredi kartına yapılıp kart borcu kapatılacak.

14-Herkesin kart borcu kapatılacak mı?

Üstlenilen kart borcu gelire endeksli olacak. Diğer borçları ile birlikte kişinin ödeyeceği aylık taksit aylık gelirinin yüzde 75'i kadar olacak. Bu tutar aşılmayacak.