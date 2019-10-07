Hong Kong merkezli TCL, yeni akıllı telefonu Palm’ı piyasaya sundu. Kredi kartı kadar küçük boyutta olan Palm, kullanıcıların belli bir amacı olmadan cep telefonuyla oyalanırken harcadığı “aşırı” zamanı, öncelikler belirlenerek en aza indirgemek üzere tasarlanmış. 3.3 inçlik ekranı olan Palm, 4.5G desteğine ve Android işletim sistemine sahip.

Kullanıcıların teknolojik cihazlarına gereğinden fazla zaman ayırmasını önüne geçmek için cihazda yer verilen Life Mode özelliği etkinleştirildiği zaman; eğer bir arama ya da müzik yayını yapılmıyor veya GPS kullanılmıyorsa, ekran her kapandığında Palm’ın bağlantı özellikleri de devre dışı kalıyor. Ekran yeniden açıldığında ise Palm tekrar bağlantıya geçiyor.

3.3 İNÇLİK EKRAN

12 MP’lik arka ve 8 MP’lik ön kamerası olan Palm, Google Assistant desteği ile sesli komutları yerine getirebiliyor.

Suya ve toza dayanıklı (IP68) olarak geliştirilen telefonda, Google Play Store erişimi de bulunuyor. 3.3 inçlik 720p HD ekranının yanı sıra Qualcomm 435 Snapdragon işlemci, 3 GB RAM ve Gorilla Glass 3 özellikleriyle gelen Palm’ın ağırlığı ise 70 gram.

TCL Communication’dan yapılan açıklamaya göre Palm, Türkiye’de titanyum siyah renk seçeneğiyle 2999 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunuluyor.