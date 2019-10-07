07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hong Kong merkezli TCL, yeni akıllı telefonu Palm’ı piyasaya sundu. Kredi kartı kadar küçük boyutta olan Palm, kullanıcıların belli bir amacı olmadan cep telefonuyla oyalanırken harcadığı “aşırı” zamanı, öncelikler belirlenerek en aza indirgemek üzere tasarlanmış. 3.3 inçlik ekranı olan Palm, 4.5G desteğine ve Android işletim sistemine sahip.
Kullanıcıların teknolojik cihazlarına gereğinden fazla zaman ayırmasını önüne geçmek için cihazda yer verilen Life Mode özelliği etkinleştirildiği zaman; eğer bir arama ya da müzik yayını yapılmıyor veya GPS kullanılmıyorsa, ekran her kapandığında Palm’ın bağlantı özellikleri de devre dışı kalıyor. Ekran yeniden açıldığında ise Palm tekrar bağlantıya geçiyor.
3.3 İNÇLİK EKRAN
12 MP’lik arka ve 8 MP’lik ön kamerası olan Palm, Google Assistant desteği ile sesli komutları yerine getirebiliyor.
Suya ve toza dayanıklı (IP68) olarak geliştirilen telefonda, Google Play Store erişimi de bulunuyor. 3.3 inçlik 720p HD ekranının yanı sıra Qualcomm 435 Snapdragon işlemci, 3 GB RAM ve Gorilla Glass 3 özellikleriyle gelen Palm’ın ağırlığı ise 70 gram.
TCL Communication’dan yapılan açıklamaya göre Palm, Türkiye’de titanyum siyah renk seçeneğiyle 2999 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunuluyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!