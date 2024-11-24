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        Kredi çekemeyen kişilere tuzak

        Ankara'da bankalardan kredi çekemeyen kişileri tuzağa düşüren ve tanıdıkları üst düzey bankacılar aracılığıyla yüksek miktarda kredi imkanı sağladıklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. Suçüstü yakalanan çete üyelerinin, ağına düşürdükleri 9 kişiden toplam 5 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 09:43 Güncelleme: 24.11.2024 - 09:52
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        Kredi çekemeyen kişilere tuzak
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        Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan yayınladıkları reklamlarla yüksek limitli kredi imkanı sağladıklarını ileri sürerek dolandırıcılık yapan suç çetesini tespit etti.

        Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen dolandırıcılık büro polisleri gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ağına düşürdükleri mağdurlara görüşme yaptıkları esnada suçüstü yapılarak yakalanan şebeke üyelerinden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda telefon ve dijital materyal ele geçirildi.

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        5 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR

        Zanlıların bankadan kredi çekemeyen ve paraya ihtiyacı olan kişileri hedef aldıkları, verdikleri reklamların yanı sıra tanıdıkları bankacılar aracılığıyla yüksek limitli kredi imkanı sağladıklarını belirterek dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Tuzağa düşürdükleri 9 kişiden toplam 5 milyon lira haksız kazanç elde eden çetenin, bu yöntemle güven sağlayarak mağdurların bankacılık bilgilerine eriştikleri aktarıldı.

        Tuzağa düşürdükleri mağdurlarla halka açık yerlerde buluşan zanlıların, ‘Limitsiz Banka Sistemi' adı altında sahte başvuru yaptırdıkları ve tuzağa düşürdükleri kişilerin kayıt işlemleri için bankacılık bilgilerini aldıkları belirtildi. Çetenin bu yöntemle banka hesabına sızdıkları kişilerin paralarını kendi hesaplarına aktardıkları öğrenildi. Bununla da yetinmeyen zanlıların kredi imkanı olan kişilerin limitlerini yükselterek yüksek miktarda kredi çektikleri belirtildi.

        PARALARI ATM'LERDEN PARÇA PARÇA ÇEKMİŞLER

        Şebekenin elde ettiği haksız kazançları ise ATM'den parçalar halinde çektikleri aktarıldı. Öte yandan, çete üyelerinin ATM'den para çekme, mağdurlarla buluşma anları da dahil faaliyet halindeki birçok anları anbean kameraya yansıdı.

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        #dolandırıcılık
        #ankara
        #banka
        #kredi
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