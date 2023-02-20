Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kredi borçları ertelendi mi? Deprem bölgesinde kredi borçları siliniyor mu?

Kahramanmaraş merkezli aynı gün yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilimizi etkiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi borçları ertelenecek mi, silinecek mi? sorularına da değindi. İşte deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın kredi borçlarına dair detaylar...

Giriş: 20.02.2023 - 19:12 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerin ardından Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde kritik açıklamalarda bulundu. Depremden etkilenen vatandaşların kredi borçlarının ertelendiğini duyurdu. İşte konuya dair detaylar...

  • DEPREM BÖLGESİNDE KREDİ BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

    Kredi borçları otomatik olarak 6 ay erteleniyor. Depremde zarar gören vatandaşlarımızın tamamı 6 aylık ertelemeden yararlanabiliyor. Kamu bankalarımız depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor.

    150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Bu tür işletmeler için deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi ayrıca hazırladık. Çiftçilerimize Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları kredilerini bir yıl süreyle tehir etme imkanı getirdik.

  • KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

    152 belediyemizin İller Bankası'na olan kredilerini erteledik. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisin iönlemek amacıyla daha önce hazırladığımız paketi 350 milyar liraya yükselttik.

  • Kamu bankalarımız afet bölgesine özel uygun şartlı kredi vermeye başladı. Bankalarımızın deprem bölgesine sağladıkları ayni ve nakdi destekler 80 milyar lirayı bulmuş oldu.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.