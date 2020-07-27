Kramplar; kaslarımızda istem dışı olarak gelişen ağrılı ve kasılmalar şeklinde seyreden durumlardır. Hareket ederken bazı sinirler kasılmayı tetikleyebilmektedir. Kramp giren kaslarda gözle görülebilen sertleşmeler meydana gelir. Bu durum bazen kısa bir sürede geçerken bazen 15 dakikayı bulabilmektedir.

Yetişkin kişilerde yaş ilerlemeye devam ettikçe kasılmalar da artış göstermektedir. Hareket etmemizi sağlayan her kasa kramp girebilmektedir fakat ayak ve bacak kaslarında daha fazla görülebilmektedir.

Kramp nedenleri nelerdir?

Yaralanmalar ; kırılma ya da kas yaralanmaları oluştuğu zaman o bölgeye kramplar girmeye başlamaktadır. Bu durum vücudun o bölgeyi hareketi en aza indirgeyip, korumaya alması yüzünden oluşmaktadır.

; kırılma ya da kas yaralanmaları oluştuğu zaman o bölgeye kramplar girmeye başlamaktadır. Bu durum vücudun o bölgeyi hareketi en aza indirgeyip, korumaya alması yüzünden oluşmaktadır. Kasların aşırı kullanımı ; aşırı spor yapmak ve kaslara kondisyonsuz bir şekilde yüklenmek kas yorgunluğu sonucu kramplara yol açabilmektedir. Uzun süre egzersiz yapılmasından sonra vücutta ter yolu ile atılan minerallerden dolayı da kramplar oluşabilmektedir.

; aşırı spor yapmak ve kaslara kondisyonsuz bir şekilde yüklenmek kas yorgunluğu sonucu kramplara yol açabilmektedir. Uzun süre egzersiz yapılmasından sonra vücutta ter yolu ile atılan minerallerden dolayı da kramplar oluşabilmektedir. Vücudun susuz kalması ; yoğun bir şekilde yapılan aktiviteler sonucunda vücudun susuz kalması kramplara neden olmaktadır. Sodyum minerali kasların düzgün çalışması işlevini yürütmektedir. Sodyum eksikliği vücudun su kaybetmesinden dolayı meydana geldiği için kramplar oluşmaktadır.

; yoğun bir şekilde yapılan aktiviteler sonucunda vücudun susuz kalması kramplara neden olmaktadır. Sodyum minerali kasların düzgün çalışması işlevini yürütmektedir. Sodyum eksikliği vücudun su kaybetmesinden dolayı meydana geldiği için kramplar oluşmaktadır. Kalsiyum, potasyum ve magnezyum düşüklüğü ; kanda bulunan kalsiyum ve magnezyum düşüklüğü sinir uçlarını ve sinirlerin etkilediği kasları uyararak kasılmalarına neden olmaktadır. Yaşlı kişilerde ve hamilelerde bu durum çok fazla görülmektedir. Besinler ile bolca takviye yapılması tavsiye edilmektedir.

; kanda bulunan kalsiyum ve magnezyum düşüklüğü sinir uçlarını ve sinirlerin etkilediği kasları uyararak kasılmalarına neden olmaktadır. Yaşlı kişilerde ve hamilelerde bu durum çok fazla görülmektedir. Besinler ile bolca takviye yapılması tavsiye edilmektedir. İlaç kullanımı; bazı ilaçlar içeriklerinden dolayı da kramplara neden olabilmektedir. Doğum kontrol hapları, idrar söktürücüler, tansiyon ilaçları, kolesterol düşürücü ilaçlar bunlardan bazılarıdır.

Kramp oluşumlarını en aza indirgemek için; iyi beslenmeli ve spor öncesinde ısınma hareketleri yapmamız gerekmektedir.