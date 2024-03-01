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        Haberler Dünya Kraliyet ailesindeki söylentilerin ardından açıklama geldi... Galler Prensesi Kate'in sağlık durumu nasıl, ne ameliyatı oldu?

        Kraliyet ailesindeki söylentilerin ardından açıklama geldi... Galler Prensesi Kate'in sağlık durumu nasıl?

        İngiltere Kralı Charles ve Galler Prensesi Kate, son dönemde yaşadıkları sağlık sorunlarıyla gündeme gelirken Prens William'ın katılacağı bir etkinliği son anda iptal etmesi de akıllarda soru işareti bırakmıştı. Kraliyet ailesine ilişkin söylentilerin ardından Galler Prensesi Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 08:33 Güncelleme: 01.03.2024 - 09:10
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        • 1

          Galler Prensesi Kate Middleton'ın Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatının ardından uzun bir süre kamuoyuna önüne çıkmayacağı açıklanmış, geçtiğimiz günlerde Prens William da programını son anda iptal etmişti. Bu iptalin ardından Kate'in sağlık durumuna ilişkin söylentiler ortaya atıldı.

        • 2

          Kesington Sarayı'ndan iddialara yanıt geldi, açıklamada Kate'in iyileşmeye devam ettiği ve "iyi durumda" olduğu bildirildi.

        • 3

          Kesington Sarayı Sözcüsü ABC News'e yaptığı açıklamada Kate'in sağlığıyla ilgili spekülasyonları görmezden geldi ve "Kensington Sarayı, Ocak ayında Prenses'in iyileşmesinin zaman çizelgesini açıkça belirtti, biz sadece önemli güncellemeler sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

        • 4

          Kesington Sarayı tarafından yapılan son açıklama, Kate'in Ocak ayı ortasında "planlı karın ameliyatı" olarak tanımlanan ameliyattan sonra neredeyse iki haftalık bir hastanede kaldıktan sonra Windsor'daki evine döndüğü 29 Ocak'ta gelmişti.

        • 5

          Kate'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmemesi, kamuoyu önüne çıkmaması ve eşi Prens William'ın "kişisel bir mesele" nedeniye programını iptal etmesi sosyal medyada spekülasyonlara yol açtı.

        • 6

          NOEL GÜNÜ KAMUOYU ÖNÜNE ÇIKMIŞTI

          42 yaşındaki Kate, son kez Noel Günü kraliyet ailesinin üyeleriyle birlikte kiliseye gittiğinde kamuoyu önüne çıktı.

        • 7

          Noel'in üzerinden bir aydan kısa bir süre geçtikten sonra, 17 Ocak'ta Kensington Palace, Kate'in önceki gün "planlı karın ameliyatı" geçirdiğini duyurdu.

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          Saray, Kate'in geçirdiği ameliyatın türü hakkında daha fazla ayrıntı vermedi ancak ABC News'e prensesin kanser olmadığını doğruladı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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