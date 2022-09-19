İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni bugün gerçekleşecek. Tören günü hükümetin resmi tatil kararı tüm bankaların, borsaların ve devlet kurumlarının kapalı olmasına neden oldu.
Ancak bazı özel kurumlar da Kraliçe II. Elizabeth'in anısına saygı amacıyla tören boyunca veya gğn boyunca firmalarını kapatma kararı aldı.
"BİR BEDELİ OLUR"
Ancak uzmanlar 'zaten resesyonda olan ülkede buna benzer kapatma kararlarının ülkeyi olumsuz etkileyebileceğini' öne sürüyor. AJ Bell analisti Danni Hewson CNN Business'a, ekonomik etkiyi tahmin etmenin zor olmasına rağmen, Birleşik Krallık'ın 'zaten bir durgunluğa doğru ilerlediğini, bu nedenle üretkenliğe herhangi bir darbenin bir bedeli olacağını' söyledi.
İşte İngiltere'de bugün kapalı olacak büyük firmalar:
McDonald's
İngiltere'de bugün canınız BigMac durum sandığınızdan zor olabilir. Nedeni ise ünlü fast food zincirinin bölgedeki binlerce şubesini Kraliçe'nin cenazesi için kapatıyor olması...
Firmadan yapılan açıklamada Birleşik Krallık genelindeki 1200 şubenin Pazartesi 17.00'a kadar kapalı olacağı belirtildi.
Pizza Hut
McDonald's takip eden bir diğer firma ise pizza devi Pizza Hut.
Firma CNN Business'a yaptığı açıklamada firmalarının 14.00'a kadar kapalı olacağını duyurdu.
Greggs
İngiltere'nin en büyük fırın zinciri olan Greggs de Kraliçe'nin cenazesine saygı amacıyla kapanan firmalardan...
Greggs'ten yapılan açıklamada 2000'e yakın şubenin kapalı olacağı yalnızca bazı franchise şubelerin açık olabileceği belirtildi.
Cineworld ve Odeon
Cineworld ve Odeon'dan yapılan açıklamada sinema salonlarının bugün boyunca kapalı olacağı, bununla beraber ünlü müzikallerin de seyirciye kapalı olacağı duyuruldu.
Tesco
İngiltere'de dışarda yemek yiyemeyenlerin eve alışveriş yapması da bir o kadar zor olacak. Ülkenin en büyük süpermarket zinciri Tesco, tüm büyük marketlerini bugün kapatacağını açıkladı. Küçük olan şubelerin ise hizmet vermeye devam edebileceği açıklandı. Bununla birlikte diğer zincir marketler Sainsbury's, Aldi ve Morrisons da gün boyu kapalı olacak.
Harrods, IKEA, H&M
Ülkenin en büyük ve lüks mağazalarından Harrods da kapalı olacağını açıkladı. Ucuz giyim markası Primark, H&M, John Lewis, Argos ve mobilya şirketi IKEA da ülkede bugün boyunca kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.
Apple
Birleşik Krallık genelinde iPhone veya iMac almak isteyenler de 1 gün beklemek zorunda kalacak. Apple'ın CNN Business'a yaptığı açıklamada ülke genelindeki 39 mağaza gün boyunca kapalı olacak.
Marks & Spencer
Ünlü giyim markası Marks & Spencer da Londra merkezindeki tüm mağazalarını gün boyunca kapatacağını açıkladı.
Firmadan yapılan açıklamada "Gün boyu çoğu mağazamız kapalı olsa da yas tutan milyonlarca kişiye hizmeti kısıtlamamak adına az sayıda mağazamız açık olacak." denildi.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!