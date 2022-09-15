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Kraliçe II. Elizabeth'in o mektubu 2085'e kadar saklanacak - Güncel Haberler

Kraliçe II. Elizabeth'in o mektubu 2085'e kadar saklanacak

ABD basınında yer alan habere göre, 8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in Sydney'de ziyareti sırasında yazdığı bir mektup 2085 yılına kadar açılmayacak.

15.09.2022 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Aslen 1898'de inşa edilen ve adını kraliçenin büyük büyük büyükannesi Victoria'dan alan Kraliçe Victoria Binası, şehrin şehir merkezinin kalbinde yer alan Sydney'in en ünlü yapılarından biri olmasıyla biliniyor. 

  • Geçen Perşembe 96 yaşında vefat eden Kraliçe II. Elizabeth, aynı yıl şehrin Kraliçe Victoria Binası'nın restorasyonunu kutlamak için yazışmaları 1986'da yazmıştı. Mühürlü mektubun yazıldığı sırada, Kraliçe'ye dönemin Sydney Belediye Başkanı da talimatlar için eşlik etmişti.

  • NY Post'ta yer alan habere göre o dönem Kraliçe II. Elizabeth, mektuba ilişkin "2085 yılında sizin tarafınızdan seçilecek uygun bir günde, lütfen bu zarfı açıp Sydney vatandaşlarına mesajımı iletir misiniz?" dedi.

  • Kraliçe'nin mektubunun içeriği net değil ancak mektupta Sydney sakinlerine, bir otoparka yer açmak için neredeyse yıkıldıktan sonra tarihi binayı kurtardıkları ve yeniledikleri için teşekkür ettiği tahmin ediliyor.

  • 1986'da, Malezyalı bir şirket bina için 99 yıllık bir kira sözleşmesi imzaladı ve sözleşmesini 2085'e kadar uzattı. Aynı yıl kraliçenin mektubunun açılması ve halka açıklanması bekleniyor.

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