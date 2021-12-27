Kraliçe'ye tatar yayı ile suikast planı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Noel’i geçirmek üzere geldiği Windsor Kalesi’ne ait araziye izinsiz giren ve üzerinde saldırı silahı bulunan şahıs tutuklanmıştı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bu yıl Noel’i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye bir şahsın izinsiz şekilde girdiği bildirilmişti. Thames Valley polisi tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30’da kaleye ait araziye izinsiz şekilde girdiği aktarılmıştı.
İngiliz The Sun'ın ele geçirdiği video 19 yaşındaki zanlının adının Jaswant Singh Chail olduğunu ortaya çıkardı. The Sun'ın ele geçirdiği Snapchat videosunda zanlı "Üzgünüm. Yaptıklarım ve yapacağım şeyler için üzgünüm. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Kraliçesi II. Elizabeth'e suikast girişiminde bulunacağım. Bu, 1919 Jallianwala Bagh katliamında ölenlerin intikamı. Ayrıca öldürülen, aşağılanan ve ırkları nedeniyle ayrımcılığa uğrayanların intikamı. Ben bir Hintli Sih'im, bir Sith'im. Adım Jaswant Singh Chail'di, artık adım Darth Jones" derken görülüyor.
Sith referansının Star Wars'taki ikonik kötü karakter Darth Vader'a atıf olduğu tahmin ediliyor. Zanlının ismini polis resmi olarak vermezken, Ruh Sağlığı Yasası kapsamında hastaneye yatırıldığı ifade edildi.
Kraliçe, bu yıl Noel’i her zamanki gibi Sandringham Malikanesi’nde geçirmek yerine Windsor Kalesi'ni tercih etmişti.
AMRİTSAR KATLİAMI
13 Nisan 1919 tarihinde Hindistan, Pencap'taki Amritsar şehrinde beş Britanyalı vatandaşı, isyan karşıtı tedbir olarak hazırlanan Rowlatt tasarısı'nı protesto eden Hintler tarafından öldürüldükten bir sonraki gün 14 Nisan'da tahminen 10.000'den fazla Hint, tasarıyı tekrar protesto etmek amacıyla Amritsar'da toplandı.
Dağılmayı reddeden Hintlilere, İngiliz Tuğgeneral Reginald Dyer'dan gelen bir emirle Gurkha birlikleri tarafından ateş açıldı. Resmi rakamlara göre 379 Hint öldürüldü ve yaklaşık 1.200 Hint yaralandı.
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