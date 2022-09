Kraliçe son yolculuğuna uğurlanıyor

Kraliçe'nin naaşının getirileceği Westminster Abbey'in kapıları açılacak. Birleşik Krallık'ın on yıllardır ev sahipliği yaptığı en büyük devlet ve kraliyet başkanları toplantısından biri olacak olan cenaze törenine Avrupalı ​​kraliyet aileleri ve dünya liderleri de katılacak.

Cenaze töreni, Kraliçe'nin isteği üzerince kavalcısı tarafından çalınan bir ağıtla sonlanacak. "Last Post" (Son Mesaj) çalınacak ve ardından iki dakikalık bir sessizlik olacak.

12.15 (TSİ 14.15) - WELLINGTON ARCH'A DOĞRU TABUT ALAYI

Kral tarafından yönetilen alaya, her birine bir servis bandosu eşlik eden birkaç grup eşlik edecek. Bu gruplar arasında NHS temsilcileri, Kanada Kraliyet Atlı Polisi üyeleri ve Commonwealth Silahlı Kuvvetlerinden birlikler yer alıyor. Hyde Park'ta King's Troop Royal Horse Artillery tarafından her dakika top atışı gerçekleşecek, Big Ben ise geçit töreni boyunca her dakika çalacak.

1.00 (TSİ 15.00) - NAAŞ DEVLET CENAZE ARACINA YERLEŞTİRİLECEK

Alay Wellington Arch'a varacak ve Kraliçe'nin naaşı Windsor'a gitmeden önce devlet cenaze aracına aktarılacak. Ayrıca kraliyet selamı verilecek ve ulusal marş çalınacak.