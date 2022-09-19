Kraliçe son yolculuğuna uğurlanıyor

8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 10 günlük ulusal yasın ardından bugün gömülecek. 96 yaşındaki Kraliçe için düzenlenecek cenaze törenine dünyanın dört
bir yanından liderlerin katılması bekleniyor. Ayrıca İngiltere'nin başkenti Londra'yı bugün 1 milyona yakın kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor.
Peki bugün neler yaşanacak?
06.30 (TSİ 08.30) - KRALİÇE'NİN NAAŞI KALDIRILACAK
Kraliçe'nin Çarşamba gününden bu yana Westminster Hall'da bulunan naaşı kaldırılacak.
08.00 (TSİ 10.00) - WESTMINSTER ABBEY AÇILACAK
Kraliçe'nin naaşının getirileceği Westminster Abbey'in kapıları açılacak. Birleşik Krallık'ın on yıllardır ev sahipliği yaptığı en büyük devlet ve kraliyet başkanları toplantısından biri olacak olan cenaze törenine Avrupalı kraliyet aileleri ve dünya liderleri de katılacak.
10.30 (TSİ 12.30) - KRALİÇE'NİN NAAŞI ABBEY'E TAŞINACAK
Kraliçe'nin naaşı, Kraliyet Donanması'ndan 142 denizci tarafından çekilerek Westminster Hall'dan Abbey'e top arabasıyla taşınacak. Kraliyet ailesi üyelerinin katıldığı törende Kral 3. Charles naaşı takip edecek.
10.52 (TSİ 12.52) - KRALİYET DONANMASI WESTMINSTER ABBEY'E ULAŞACAK
Kraliyet Donanması Westminster Abbey'in Batı Kapısı'na varacak ve Kraliçe'nin muhafızlarından oluşan taşıyıcı grup tabutu top arabasından taşıyacak.
11.00 (TSİ 13.00) – TÖREN BAŞLAYACAK
Westminster dekanı Dr David Hoyle tarafından yönetilecek olan tören başlayacak.
11.55 (TSİ 13.55) - SON MESAJ
Cenaze töreni, Kraliçe'nin isteği üzerince kavalcısı tarafından çalınan bir ağıtla sonlanacak. "Last Post" (Son Mesaj) çalınacak ve ardından iki dakikalık bir sessizlik olacak.
ÖĞLEN - DEVLET CENAZE TÖRENİ SONA ERECEK
Ulusal marş çalınacak ve devlet cenaze töreni sona erecek. Kraliçe'nin naaşı daha sonra devlet silah arabasına taşınacak.
12.15 (TSİ 14.15) - WELLINGTON ARCH'A DOĞRU TABUT ALAYI
Kral tarafından yönetilen alaya, her birine bir servis bandosu eşlik eden birkaç grup eşlik edecek. Bu gruplar arasında NHS temsilcileri, Kanada Kraliyet Atlı Polisi üyeleri ve Commonwealth Silahlı Kuvvetlerinden birlikler yer alıyor. Hyde Park'ta King's Troop Royal Horse Artillery tarafından her dakika top atışı gerçekleşecek, Big Ben ise geçit töreni boyunca her dakika çalacak.
1.00 (TSİ 15.00) - NAAŞ DEVLET CENAZE ARACINA YERLEŞTİRİLECEK
Alay Wellington Arch'a varacak ve Kraliçe'nin naaşı Windsor'a gitmeden önce devlet cenaze aracına aktarılacak. Ayrıca kraliyet selamı verilecek ve ulusal marş çalınacak.
03.06 (TSİ 17.00) – WINDSOR'A VARIŞ
Cenaze aracı Windsor'a varacak ve Windsor Kalesi'ne giden Uzun Yürüyüşe katılacak. St George Şapeli'ne taşınmadan önce Kral ve kraliyet ailesinin üyeleri yürüyüşe katılacak.
16.00 (TSİ 18.00) - DEFİN TÖRENİ BAŞLAYACAK
St George Şapeli'ndeki defin töreni, Kral, kraliyet ailesi, İngiliz Milletler Topluluğu liderleri, valiler ve Kraliçe'nin Sarayı'dan geçmişinden ve şimdiki evinden yas tutanlar dahil olmak üzere yaklaşık 800 kişinin katılımıyla başlayacak.
Canterbury başpiskoposu ve Windsor dekanı tarafından yürütülecek. Kraliçe'nin tabutu daha sonra kraliyet kasasına indirilecek.
19.30 (TSİ 21.30) - ÖZEL DEFİN TÖRENİ
Windsor Dekanı tarafından yürütülen, sadece Kral ve kraliyet ailesinin katıldığı özel bir ayin gerçekleştirilecek. Kraliçe'nin naaşı, eşi Prens Phillip ve babası Kral George VI ve annesi Kraliçe Elizabeth ile birlikte St George's Şapeli'ne gömülecek.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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