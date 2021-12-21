Kraliçe Elizabeth Noel planını iptal etti

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Omicron varyantı sebebiyle Sandringham'daki geleneksel Noel kutlamasını iptal etti.

Buckingham Sarayı'ndan bir yetkili, "Bu karar, dikkatli bir değerlendirmeden sonra alından kişisel bir karardı, ihtiyatlı bir yaklaşımı yansıtıyor" dedi.

Kraliçe Elizabeth, Noel'in Windsor'da geçirecek ve aile üyeleri onu ziyaret edecek. 95 yaşındaki Elizabeth, pandemi döneminin çoğunu Windsor Kalesi'nde geçirdi.

İngiltere'de kraliyet ailesi normalde Noel Günü'nü İngiltere'nin doğusundaki Sandringham’daki malikanede geçiriyordu.