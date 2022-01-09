Kraliçe Elizabeth'in hava sahası yasaklandı

İngiltere basınında yer alan haberlere göre İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in resmi ikametgah adresi olan Windsor Kalesi, güvenlik endişeleri nedeniyle uçuşa yasak bölge haline getirilecek.
Güvenlik önlemi kararı, geçtiğimiz sene aralık ayında silahlı bir saldırganın Windsor Kalesi arazisine girerek kraliçenin güvenliğine tehdit oluşturmasının ardından alındı.
Haberlerde, 27 Ocak'tan itibaren Windsor Kalesi’nin üzerinde 2 bin 500 fit yükseklikten uçakların ve insansız hava araçlarının uçmasının yasaklanacağı belirtildi. Alınan güvenlik önlemleri gereğince kale duvarlarından 1.4 mil uzaklıkta uçmanın suç sayılacağı belirtildi.
İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) tarafından yapılan açıklamada, yasağın kamu yararına olacağı ifade edilerek, kararnameye uyulup uyulmadığının hava trafik kontrolü tarafından izleneceği aktarıldı.
Açıklamada, kuralın ihlali durumunda bölgeye giren ve telsiz uyarılarına yanıt vermeyen uçaklara müdahale edileceği, kaleyi koruyan polis ekiplerinin de yasa dışı insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek için daha fazla yetkiye sahip olacağı belirtildi.
Geçtiğimiz sene 25 Aralık’ta Kraliçe Elizabeth’in Noel’i geçirmek üzere geldiği Windsor Kalesi’ne üzerinde crossbow tipi kundaklı yay bulunan bir şahsın izinsiz girdiği bildirilmişti. Noel gününde kaleye izinsiz giren silahlı şahıs daha sonra tutuklanmıştı.
Thames Valley polisi, zanlının 19 yaşında olduğunu ve Southampton şehrinde yaşadığının tespit edildiğini aktarmıştı. Polis, şahsın "yasak bölgeye izinsiz girmek" ve üzerinde “saldırı silahı” bulundurmaktan tutuklandığını ifade etmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!