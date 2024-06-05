"Kral" ve "Paşa" alıcılarını bekliyor

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Kurban Bayramı'na 11 gün kala kurban pazarları da hareketlendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine kurulan kurbanlık hayvan satış alanına getirilen hayvanlar alıcılarını bekliyor.

Ağırlıklı olarak doğu bölgelerinden gelen hayvanların ortalama kilogram satış fiyatları 250 liraya kadar çıkıyor. 2 binden fazla hayvanın alıcısını beklediği alanda sıkı pazarlıklar renkli görüntüler oluştururken, en dikkat çeken hayvanlar ise 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki "Paşa" ve "Kral" isimli iki simental sığırı oldu.

"280 BİN LİRA İSTİYORUM" 1 ton 200 kilo ağırlığındaki kurbanlık danaya özenle baktıklarını söyleyen satıcı, "Bu dana bende 2 buçuk yıldır var. Sakarya'dan getirdim ama Ağrı'dan almıştım. Her sene buraya geliyorum. 9-10 yıldır buralardayım. Bu danaya 280 bin lira istiyorum alıcısını bekliyoruz. Simantel cinsi bu hayvanın"dedi. REKLAM

"PAZARIN EN BÜYÜK DANASI BURADA" Şerafettin Demir isimli bir başka kurbanlık hayvan satıcısı ise, ismini Paşa koyduğu 1 tonluk hayvanı için pazarda beklediğini ifade ederek, "İsmini Paşa koyduk. Pazarın en büyük danası burada. Ağrı'dan geldi. Ağrı bölgesinde oluyor güzel hayvanlar. Kendi besimiz, kendi danamız. Yaklaşık 6-7 ay besledik buraya getirdik. 270 bin lira istiyoruz" diye konuştu.

"71 HAYVANIMIN 16'SINI SATTIM" Pazara getirdiği 71 hayvanın 16 tanesini ilk 2 günde sattığını ifade eden Bülent Ekmekçi, “ Fiyatlar iyi. Ortalama 110 ile 240 lira arası kilo fiyatları. 8-10 senedir herkesten önce geliyorum. 1 hafta önce malımı bitiriyorum. Sürekli müşterilerim var” şeklinde konuştu.