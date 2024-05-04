"KRAL BİR DİZİ KURULUŞUN HİMAYESİNİ ÜSTLENECEK"

Buckingham Sarayı; "Majesteleri Kral'ın Eylül 2022'deki tahta çıkışının ardından, binden fazla Kraliyet Patronajı ve yardım amaçlı Başkanlıkların büyük bir incelemesi gerçekleştirildi. Majestelerinin taç giyme töreninin birinci yıldönümünü kutlamak için, sonuçlar önümüzdeki hafta ilgili kuruluşlarla paylaşılacak. 6 Mayıs'taki Kral Charles ve Kraliçe Camilla, saltanat değişikliğinden önce sahip oldukları himayelerin çoğunu korumanın yanı sıra, daha önce Kraliçe II. Elizabeth tarafından desteklenen çok çeşitli hayır kurumlarının ve kuruluşların himayesini sürdürmekten memnuniyet duyuyorlar. Kraliyet ailesinin diğer üyeleri de mevcut portföylerine eklemek için daha önce merhum Kraliçe tarafından desteklenen bir dizi kuruluşun himayesini üstlenecek" şeklinde açıklama yaptı.