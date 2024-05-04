Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kral Charles ve Kraliyet ailesi, Kraliçe Elizabeth'in hayır kurumlarını devraldı

        Kraliyet ailesi, Kraliçe Elizabeth'in hayır kurumlarını devraldı

        Kral Charles, Kraliçe Camilla ve Kraliyet ailesi üyeleri, Kraliçe II. Elizabeth'in yüzlerce yardım kuruluşunun hamiliğini devraldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 14:01 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kraliçe II. Elizabeth'in birçok hayır kurumunun akıbeti, Eylül 2022'deki ölümünün ardından ortaya çıktı. 3 Mayıs'ta Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in resmi olarak desteklediği kuruluşların kraliyet himaye incelemesi hakkında önemli bir güncelleme paylaştı.
          Kraliçe II. Elizabeth'in öldüğü sırada hamisi olduğu 492 grubun 376'sının hamiliğinin Kral Charles, Kraliçe Camilla veya kraliyet ailesinin diğer üyeleri tarafından üstleneceği öğrenildi.

        • 2

          "KRAL BİR DİZİ KURULUŞUN HİMAYESİNİ ÜSTLENECEK"

          Buckingham Sarayı; "Majesteleri Kral'ın Eylül 2022'deki tahta çıkışının ardından, binden fazla Kraliyet Patronajı ve yardım amaçlı Başkanlıkların büyük bir incelemesi gerçekleştirildi. Majestelerinin taç giyme töreninin birinci yıldönümünü kutlamak için, sonuçlar önümüzdeki hafta ilgili kuruluşlarla paylaşılacak. 6 Mayıs'taki Kral Charles ve Kraliçe Camilla, saltanat değişikliğinden önce sahip oldukları himayelerin çoğunu korumanın yanı sıra, daha önce Kraliçe II. Elizabeth tarafından desteklenen çok çeşitli hayır kurumlarının ve kuruluşların himayesini sürdürmekten memnuniyet duyuyorlar. Kraliyet ailesinin diğer üyeleri de mevcut portföylerine eklemek için daha önce merhum Kraliçe tarafından desteklenen bir dizi kuruluşun himayesini üstlenecek" şeklinde açıklama yaptı.

        • 3

          Kral Charles, merhum annesinin 1952'deki üyeliğinden ölümüne kadar hamiliğini sürdürdüğü Birleşik Krallık'ın en büyük Silahlı Kuvvetler hayır kurumu olan Royal British Legion'ı desteklemeye devam edecek. Charles aynı zamanda Commonwealth ile ilgili iki kuruluşun, Royal Commonwealth Society ve Commonwealth Üniversiteleri Birliği'nin de hamisi olacak.

        • 4

          KRALİÇE CAMİLLA'NIN YENİ GÖREVLERİ

          Kral, koruma, kültür ve topluluk desteğine adanmış davaları vurgulayan önceki himayelerini sürdürürken, eşi Camilla, birkaç yeni grubu devralacak. Bu vardiyada Kraliçe Camila, Kraliyet Edebiyat Fonu, Kraliyet Dans Akademisi ve Kraliyet Gönüllü Hizmeti'nin himayesini üstlenecek ve başkan olarak görev yaptıktan sonra yeni göreve başlayacak. Kraliçe aynı zamanda Kadın Enstitüsü'nün Sandringham şubesinin de başkanı olacak ve patron ile başkanın farklı tanımlarının incelenmesi çağrısında bulunacak.

          Fotoğraflar: Sutterstock

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Günde ne kadar yağ tüketmek gerekir?
        Günde ne kadar yağ tüketmek gerekir?
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi
        Habertürk Anasayfa