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        Haberler Dünya Lavrov: Zelenskiy ne içiyorsa ona göre konuşuyor | Dış Haberler

        Sergey Lavrov: Zelenskiy ne içiyorsa ona göre konuşuyor

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdiği bir röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Zelenskiy tarafından dile getirilen Rusya'nın taktik nükleer silah kullanacağı iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Sergey Lavrov "Zelenskiy ne içiyorsa ona göre konuşuyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 19:20 Güncelleme: 10.12.2024 - 19:21
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        Lavrov: Zelenskiy ne içiyorsa ona göre konuşuyor
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        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da yaşanan gelişmelerle ilgili verdiği bir röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ilgili şaşırtıcı bir iddiada bulundu.

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından gündeme getirilen Rusya'nın taktik nükleer silah kullanacağı iddialarına ilişkin konuşan Sergey Lavrov "O zaten birçok şey söylüyor, Zelenskiy ne içiyorsa ona göre konuşuyor. Bir sürü şey uyduruyor" dedi.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ayrıca barış görüşmelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda başlayabileceğini belirtti.

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise barış görüşmelerinin ancak Rusya tarafından ele geçirilen dört bölgenin ilhâkının kabul edilmesi ile başlayabileceğini ifade etmişti.

        Sergey Lavrov son olarak Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Lavrov, Libya'nın son durumuna atıfta bulunarak, Batı'nın yaptığı hamlelerin sonuçlarını hesaba katmadığını ifade ederek Suriye'deki durumla ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

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