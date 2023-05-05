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Kral Charles taç giyme töreni ne zaman, saat kaçta? Kral 3. Charles taç giyme töreni canlı olarak yayınlanacak mı?

Kral Charles taç giyme töreni ne zaman, saat kaçta?

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından, Buckingham Sarayı'nın yeni kralı olan 3. Charles, 70 yıl sonra gerçekleşecek taç giyme törenin ardından İngiltere'nin en yaşlı hükümdarı olacak. Londra’daki Westminster Kilisesi’nde gerçekleşecek taç giyme törenin ne zaman, saat kaçta başlayacağı gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Kral 3. Charles taç giyme töreni tarihi ve saati...

Giriş: 05.05.2023 - 21:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milyonlarca kişi tarafından canlı yayından takip edilecek olan Kral Charles taç giyme töreni tarihi ve saati gündemdeki yerini aldı. Son taç giyme töreni Kraliçe 2. Elizabeth'in 1953 yılında gerçekleşen taç töreniydi. Peki, "Kral Charles taç giyme töreni ne zaman, saat kaçta? Kral 3. Charles taç giyme töreni canlı yayınlanacak mı?" İşte Kral Charles taç giyme töreni hakkında tüm merak edilenler...

  • KRAL CHARLES'IN TAÇ GİYME TÖRENİ NE ZAMAN?

    İngiltere monarşisinin yeni hükümdarı Charles'ın taç giyme töreninin 6 Mayıs 2023'te gerçekleşecek.

    Kral 3. Charles'tan önceki hükümdar Kraliçe II. Elizabeth'in Taç giyme töreni 2 Haziran 1953'te Salı günü gerçekleşmişti. 8 binden fazla konuğun katıldığı tahmin edilen tören, 3 saatten fazla sürmüştü. İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de ölümünden sonra tahtın varisi olan oğlu Kral 3. Charles İngiltere'nin yeni hükümdarı olarak ilan edilmişti.

     

  • KRAL CHARLES TAÇ GİYME TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

    İngiltere'de yeni hükümdarın ilan edilmesinden sonra yapılan Taç giyme töreni, geleneksel olarak dini bir tören şeklinde gerçekleşiyor. Son 900 yıldır Londra'daki Westminster Abbey'de düzenlenen taç giyme töreni, 1066'dan bu yana Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetiliyor.

     

  • DEĞİŞİKLİKLER NELER?

    Kraliçe Elizabeth'in 1953'teki taç giyme törenine canlı yayınlanan ilk törendi. İngiltere'de ve dünya çapında milyonlarca kişi töreni canlı izledi. Charles'ın taç giyme töreni de dünyanın dört bir yanında canlı izlenebilecek. 

     

  • Charles, töreni mümkün olduğunca kısa tutmak istediğini söyledi. Annesi Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreni 3 saat sürmüştü, Charles'ın töreninin buna kıyasla çok daha kısa süreceği düşünülüyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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