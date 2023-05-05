KRAL CHARLES'IN TAÇ GİYME TÖRENİ NE ZAMAN?
İngiltere monarşisinin yeni hükümdarı Charles'ın taç giyme töreninin 6 Mayıs 2023'te gerçekleşecek.
Kral 3. Charles'tan önceki hükümdar Kraliçe II. Elizabeth'in Taç giyme töreni 2 Haziran 1953'te Salı günü gerçekleşmişti. 8 binden fazla konuğun katıldığı tahmin edilen tören, 3 saatten fazla sürmüştü. İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de ölümünden sonra tahtın varisi olan oğlu Kral 3. Charles İngiltere'nin yeni hükümdarı olarak ilan edilmişti.