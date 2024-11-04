Kral Charles kardeşi Prens Andrew'un kraliyet ödeneğini kesti
Hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan ve iddia sahibiyle anlaşmayı tercih eden Prens Andrew'a ağabeyi Kral Charles'tan büyük darbe geldi. Charles, Kraliyet Locası'ndan taşınmayı kabul etmeyen Andrew'un devasa kraliyet ödeneğini kesti
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Kral Charles, kardeşi Prens Andrew ile mali bağlarını kesti.
'Charles III: New King. New Court. The Inside Story' adlı kitabın yazarı Robert Hardman, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, 75 yaşındaki Charles'ın kraliyet finans direktörüne, Prens Andrew'un yıllık 1 milyon sterlinlik kişisel harçlığını ve ayrıca güvenlik masraflarını kesmesi talimatı verdiğini söyledi.
Gazeteye göre, 64 yaşındaki Prens Andrew'un güvenlik korumasının milyonla ifade edilebilecek bir bedeli var.
Kralın biyografi kitabı, Kral Charles'ın Prens Andrew ile ilişkisi hakkında ek bilgiler içeren üç yeni bölümün güncellenmiş haliyle 7 Kasım'da yayınlanacak.
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TAŞINMA TALEBİNİ REDDETTİ
Güncellenen kitapta yazar, Prens Andrew'un Windsor'daki Kraliyet Locası'ndan çok daha küçük bir yere taşınma teklifini kabul etmemesinin ardından artık tarihi sanat eserlerinin, Kraliyet Koleksiyonu'ndaki mobilyaların ve bazı antika eşyaların korunması için kendisinin ödeme yapması gerektiğini belirtti.
Times Gazetesi, Prens Andrew'un 2003'te taşındığı ve tadilat için 9 milyon dolardan fazla harcadığı Kraliyet Locası için kira kontratı bulunduğunu yazdı. Andrew, mülkü devralmak için 1 milyon doların üzerinde para ödemişti ve yıllık yaklaşık 337 bin dolar kira ödüyor.
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1 MİLYON STERLİNLİK ÖDENEĞİNİ KESTİ
Yazar Hardman'ın kitabından yapılan alıntıda şu ifadeler yer alıyor: Dük, ağabeyinin tahta geçmesinden bu yana kesinlikle beklenenden daha iyi durumdaydı. Windsor tesislerine erişimden ve iyi kaynaklara sahip bir gazete makalesine göre yıllık 1 milyon sterlin tutarındaki geçim ödeneğinden yararlanmaya devam etti.
Alıntı şöyle devam ediyor: Windsor kordonunun dışında bulunan mülkü korumak için yapılan özel güvenlik sözleşmesinin maliyeti, içeriden birinin 'yıllık yedi haneli önemli bir meblağ' dediği tutardaydı. Ağustos ayında, Kral'ın artık 2024 sonbaharından sonra bu sözleşmeyi yenilemeye hazır olmadığı geniş çapta bildirildi (ve tartışılmadı).
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"KRAL'IN SABRI TÜKENDİ"
Kitapta, Prens Andrew'un Windsor'daki Kraliyet Locası'nda ikamet etmeye devam etmesi ve Kral'ın Frogmore Kır Evi teklifini reddetmesi halinde, kendisine Kral Charles'ın günlük yaşam harçlığını bile ödemeye devam etme yükümlülüğü hissetmeyeceğinin söylendiği bilgisi de yer alıyor.
Hardman, kitabında "Bu yaz sonunda sabır tükendi" diye yazdı.
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"AİLE İLİŞKİLERİ DAHA DA BOZULDU"
Hardman'e göre Andrew, ağabeyi Kral Charles'a Kraliyet Locası'nda kalmaya devam edeceğini bildirdi. Bunun üzerine Charles da kraliyetin finans direktörüne, kardeşinin ödeneğini kesme talimatı verdi.
Yazar, Prens Andrew'un kararının aile ilişkilerini daha da bozduğunu söyledi.
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2022'de hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth, Virginia Guiffre'nin cinsel saldırı iddiasıyla Prens Andrew'a açtığı davası sırasında oğlunun askeri ünvanlarını elinden almıştı.
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MAHKEMEDE UZLAŞMA YOLUNA GİTTİ
Virginia Guiffre, 17 yaşındayken kendisine üç farklı yerde cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla Prens Andrew'a ABD'de dava açmış, Prens Andrew iddiaları defalarca reddetmişti.
Andrew, davada uzlaşma yoluna gitti. Prens'in Giuffre'ye ne kadar para ödediği açıklanmadı.