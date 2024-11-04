Kral Charles kardeşi Prens Andrew'un kraliyet ödeneğini kesti

TAŞINMA TALEBİNİ REDDETTİ

Güncellenen kitapta yazar, Prens Andrew'un Windsor'daki Kraliyet Locası'ndan çok daha küçük bir yere taşınma teklifini kabul etmemesinin ardından artık tarihi sanat eserlerinin, Kraliyet Koleksiyonu'ndaki mobilyaların ve bazı antika eşyaların korunması için kendisinin ödeme yapması gerektiğini belirtti.

Times Gazetesi, Prens Andrew'un 2003'te taşındığı ve tadilat için 9 milyon dolardan fazla harcadığı Kraliyet Locası için kira kontratı bulunduğunu yazdı. Andrew, mülkü devralmak için 1 milyon doların üzerinde para ödemişti ve yıllık yaklaşık 337 bin dolar kira ödüyor.