Kral Charles kardeşi Prens Andrew'un kraliyet ödeneğini kesti

Kral Charles, kardeşi Prens Andrew ile mali bağlarını kesti.

'Charles III: New King. New Court. The Inside Story' adlı kitabın yazarı Robert Hardman, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, 75 yaşındaki Charles'ın kraliyet finans direktörüne, Prens Andrew'un yıllık 1 milyon sterlinlik kişisel harçlığını ve ayrıca güvenlik masraflarını kesmesi talimatı verdiğini söyledi.

Gazeteye göre, 64 yaşındaki Prens Andrew'un güvenlik korumasının milyonla ifade edilebilecek bir bedeli var.

Kralın biyografi kitabı, Kral Charles'ın Prens Andrew ile ilişkisi hakkında ek bilgiler içeren üç yeni bölümün güncellenmiş haliyle 7 Kasım'da yayınlanacak.