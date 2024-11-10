KPSS tercih tarihleri araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile KPSS taban, tavan puanları ve tercih takvimi açıklık kazanmış olacak. Peki KPSS tercihleri ne zaman, KPSS 2024 2025 Ortaöğretim, lisans ve önlisans tercihleri nasıl yapılır?