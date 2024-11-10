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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS tercihleri ne zaman? ÖSYM KPSS 2024 2025 Ortaöğretim, lisans ve önlisans tercih tarihleri

        KPSS ne zaman yapılacak? KPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        ÖSYM tarafından iki sorunun iptali ile birlikte KPSS Genel Kültür - Yetenek sınav puanları değiştirildi. Puanların ardından gözler KPSS tercihlerinin başlayacağı tarihe çevrildi. Adaylar kadro ve branş dağılımlarını ve kurumların taban puanlarını dikkate alarak elde ettikleri puanlara göre tercih listesi oluşturabilecek. Peki KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:40
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        • 1

          KPSS tercih tarihleri araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile KPSS taban, tavan puanları ve tercih takvimi açıklık kazanmış olacak. Peki KPSS tercihleri ne zaman, KPSS 2024 2025 Ortaöğretim, lisans ve önlisans tercihleri nasıl yapılır?

        • 2

          2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          KPSS Ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

          Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          KPSS ortaöğretim mezunlarının tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

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