Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI PDF 2025: ÖSYM ile Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS Lisans soru ve cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir?

        KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı PDF 2025: KPSS lisans soru ve cevapları nasıl görüntülenir?

        Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2025 KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu, 7 Eylül Pazar günü uygulandı. Adayların 130 dakika sürecek sınavda; Genel Yetenek'ten 60 soru, Genel Kültür'den 60 soru olmak üzere toplam 120 soruya yanıt vermesi isteniyor. Sınavın tamamlanmasının ardından tüm gözler GY-GK KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. 2025 KPSS soruları ve cevap anahtarı üzerinden resmi olmayan sonuçlara göre doğrular ve yanlışlar kontrol edilebilecek. Peki, 2025 Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS Lisans soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, nasıl görüntülenir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 07:36 Güncelleme: 07.09.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu, bugün gerçekleştiriliyor. Sınavın tamamlanmasının ardından ise KPSS soruları ve cevapları 2025 PDF araştırmaları başlayacak. Tahmini olarak alacakları puanları hesaplamak ve kendi yanıtlarının doğruluğunu öğrenmek isteyen binlerce aday ‘’KPSS Lisans soruları ve cevapları yayınlandı mı?’’ sorusuna yanıt arayacak. KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum 13 Eylül’de, 3. oturum ise 14 Eylül’de düzenlenecek. Peki, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2025 KPSS Lisans soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…

        • 2

          2025 KPSS LİSANS OTURUMU SONA ERDİ!

          Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2025 KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 7 Eylül tarihinde saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü.

          Buna göre GY-GK oturumu saat 12.25'te tamamlanacak.

        • 3

          GY-GK KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS soruları ve cevapları yayımlandı.

          ÖSYM'den yapılan açıklamada:

          "7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır." ifadelerini kullanıldı.

          2025-KPSS A Grubu Sınavı (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

        • 4

          2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Av yasağı bitti, tezgahlar istavritle doldu
        Av yasağı bitti, tezgahlar istavritle doldu
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Bağımlılıklar artıyor
        Bağımlılıklar artıyor
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        Habertürk Anasayfa