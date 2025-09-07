KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı PDF 2025: KPSS lisans soru ve cevapları nasıl görüntülenir?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2025 KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu, 7 Eylül Pazar günü uygulandı. Adayların 130 dakika sürecek sınavda; Genel Yetenek'ten 60 soru, Genel Kültür'den 60 soru olmak üzere toplam 120 soruya yanıt vermesi isteniyor. Sınavın tamamlanmasının ardından tüm gözler GY-GK KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. 2025 KPSS soruları ve cevap anahtarı üzerinden resmi olmayan sonuçlara göre doğrular ve yanlışlar kontrol edilebilecek. Peki, 2025 Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS Lisans soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, nasıl görüntülenir? İşte detaylar...
ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu, bugün gerçekleştiriliyor. Sınavın tamamlanmasının ardından ise KPSS soruları ve cevapları 2025 PDF araştırmaları başlayacak. Tahmini olarak alacakları puanları hesaplamak ve kendi yanıtlarının doğruluğunu öğrenmek isteyen binlerce aday ‘’KPSS Lisans soruları ve cevapları yayınlandı mı?’’ sorusuna yanıt arayacak. KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum 13 Eylül’de, 3. oturum ise 14 Eylül’de düzenlenecek. Peki, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2025 KPSS Lisans soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…
2025 KPSS LİSANS OTURUMU SONA ERDİ!
Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2025 KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 7 Eylül tarihinde saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü.
Buna göre GY-GK oturumu saat 12.25'te tamamlanacak.
GY-GK KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS soruları ve cevapları yayımlandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada:
"7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır." ifadelerini kullanıldı.
2025-KPSS A Grubu Sınavı (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)
2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
