KPSS heyecanı bu haftalık sona erdi. Artık yeni heyecan 20 Temmuz'a kaldı. KPSS adayları Genel Kültür-Genel Yetenek ve eğitim bilimleri sınavlarına girdi. Gözler şimdi KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihte. ÖSYM KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Gözler şimdi KPSS soruları ve cevaplarının açıklanacağı duyuruda...

KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

KPSS soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. Ancak önümüzdeki günlerde soru ve cevap anahtarların ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM KPSS soru ve cevapları yayımlandığı andan itibaren sayfamız üzerinden soru ve cevaplara ulaşabilecekler.

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi

ÖSYM'nin düzenlediği ve 644 bin 557 adayın başvurduğu sınav, 130 dakika sürdü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi.

Toplam 644 bin 557 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü.

Adaylara 120 sorunun yöneltildiği sınavda 81 bin 495 kişi görev aldı.

KPSS eğitim bilimleri oturumu sona erdi

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 376 bin 709 adayın başvurduğu sınav, 100 dakika sürdü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) eğitim bilimleri oturumu sona erdi.

Toplam 376 bin 709 adayın başvuru yaptığı sınav, saat 14.45'te başladı ve 100 dakika sürdü. Eğitim bilimleri oturumunda adaylara 80 soru yöneltildi. Sınavda, 45 bin 219 kişi görev aldı.

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları 20 ve 21 Temmuz'da düzenlenecek.

Bu kapsamda, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarına yönelik oturum 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15'te; Hukuk, İktisat, Maliye alanlarını kapsayan oturum ise saat 14.45'te uygulanacak.

İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayan alan bilgisi sınavlarının 3'üncü oturumu da 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak.

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.

KPSS GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM'nin verdiği tarihe göre 29 Ağustos'ta açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli sayılacak.