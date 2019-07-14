2019 KPSS sınavında "İspanya'da yapılan boğa güreşi festivalinin adı nedir?" sorusu soruldu. Öğrenciler soru karşısında şoka uğradı. Genel Kültür sorusu olarak karşılarına çıkan soru da çoğu öğrenci sınav sonrası sosyal medya da sorunun yanıtını bilmediklerini söylediler.

İspanya'da yapılan boğa güreşi festivalinin adı nedir?

İspanya'da yapılan boğa güreşi festivalinin adı San Fermin Festivali'dir.

İspanya'da yoğun olarak düzenlenen boğa güreşlerinde matador olarak adlandırılan kişi önceden yorulmuş ve kan kaybetmesine yol açacak şekilde yaralanmış boğayı öldürür.

Katalunya Otonom Bölge Parlamentosunda alınan karara göre 2012 yılından sonra boğa güreşi Katalunya'da yasaklanmıştır.